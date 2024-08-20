快訊

天候及風切影響 桃園機場晚間入境航班無法穩定降落

法律糾紛再添一樁！這家台廠控告馬斯克 接掌X後拒付1.2億美元帳款

回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

衛星Tanager-1成功發射 監測地球甲烷及二氧化碳排放

中央社／ 加州范登堡太空基地19日綜合外電報導
衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道。圖為NASA的史坦尼斯中心。圖／NASA檔案照
衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道。圖為NASA的史坦尼斯中心。圖／NASA檔案照

配備最先進美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道，將用於追蹤全球甲烷和二氧化碳排放

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，這顆創新的衛星發射標誌著更精確監測這些強力溫室氣體的重要一步，這些氣體是造成全球暖化的主要原因。

由Carbon Mapper聯盟開發的Tanager-1一旦全面運作，每天將對地球表面約13萬平方公里進行掃描。

Carbon Mapper是一個致力於透過先進技術應對氣候變遷的非營利組織。

這個組織以合作模式運作，合作對象涵蓋公共和私人機構，包括NASA噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory, JPL）、星球實驗室公司（Planet LabsPBC），以及各種學術和慈善機構。

Tanager-1這顆配備先進技術的衛星是由星球實驗室公司打造，他們打算在未來部署第2顆Tanager衛星。Tanager-1配備噴射推進實驗室開發的成像光譜儀。

這顆衛星的成像光譜儀可以捕捉從地球表面反射的數百種光波長。大氣中各種物質，如甲烷和二氧化碳，會吸收特定波長的光，形成能被成像光譜儀偵測到的獨特光譜「指紋」。

這些紅外線訊跡使科學家能定位和測量大量的溫室氣體排放，從而加快減排策略實施。

Carbon Mapper的研究人員將分析Tanager-1所蒐集的資料，檢測具有甲烷和二氧化碳光譜特性的氣體排放，並定位來源。民眾可以透過Carbon Mapper的資料入口網站取得這些煙流的資料。

噴射推進實驗室主任雷辛（Laurie Leshin）表示：「Tanager-1上的成像光譜儀技術是NASA噴射推進實驗室40年來的發展成果，是獨一無二的技術。」

「這次公私合作所提供的溫室氣體排放源資料將是精確且全球性的，使所有人都能受益。」

NASA 太空 暖化 氣候變遷 減排 碳排放 衛星

延伸閱讀

史上首見 月地雙引力送探測器去木星

相關新聞

大馬逢甲盃書法賽 非華裔學子揮毫感受繁體字美感

馬來西亞第15屆逢甲盃全國中學正體字書法比賽今天登場，超過200名師生參與揮毫，其中不乏有馬來人與印度裔學子參賽，共同感受繁體字美感與文化。

衛星Tanager-1成功發射 監測地球甲烷及二氧化碳排放

配備最先進美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道，將用於追蹤全球甲烷和二氧化碳排放。

史上首見 月地雙引力送探測器去木星

歐洲科學家準備今天深夜首度嘗試一種軌道運動，快速且連續地先後利用月球和地球引力，引導木星冰衛星探測器前往木星。這將是史上首次利用雙重引力彈弓效應進行操控。

日本續飆高溫 福岡太宰府市連33天逾35度寫新高

日本九州地方到東北地方今天依舊炎熱，九州部分地區高溫超過攝氏37度，其中福岡縣太宰府市更出現連續33天逾35度的「猛暑日」，持續改寫日本最長紀錄。

日女喊安倍下台遭警驅離 北海道政府判賠定讞

日本北海道札幌市兩名男女5年前因對正在街頭演說的前首相安倍晉三高喊下台等口號遭警強制驅離，認為表達自由遭侵害憤而提告，最高法院針對女性部分判決北海道政府賠償定讞。

日本80歲阿公騎單車橫越美國 6000公里之旅圓夢

日本80歲阿公市川榮一今年3月到6月，成功從美國西岸騎著自行車到東岸，路途長達約6000公里。他途中曾遇到被槍枝對準的險境，或是誤闖軍方基地，但仍順利圓夢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。