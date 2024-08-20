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不輸年輕女性！阿嬤們瘋醫美「回春」醫訝異 連牙齒都不放過

聯合新聞網／ 綜合報導
美國的醫美從業人員表示，近年來，越來越多高齡女性會做醫美。情境示意圖。圖／Ingimage
美國的醫美從業人員表示，近年來，越來越多高齡女性會做醫美。情境示意圖。圖／Ingimage

愛美之心人皆有之，但如今不只年輕人會做醫美。據外媒報導，不少美國醫美從業人員指出，越來越多高齡女性願意接受整形手術。更有醫師自豪表示自己的技術能讓接受腹部整形手術的高齡女性，其腹肌狀態和30歲、40歲的女性差不多。

據外媒《紐約郵報》報導，美國的醫美從業人員表示，和過去的風氣不同，近年來，不少高齡女性會在意自己的外貌，並前往醫美診所詢問療程。

近期才為一名81歲婦人進行縮乳手術的醫師萊爾．萊比錫（Lyle Leipziger）即指出，越來越多50多歲、60多歲以及70多歲的女性願意接受醫美手術，包括乳房和腹部整形手術，並表示在過去的兩年裡，人數出現20%的成長，「以前這個年齡層的人來找我，通常是做臉部拉皮手術，但現在她們願意為自己做各種嘗試」。

據報導，一名62歲的婦人吉娜．內格爾（Gina Nagel）想和孫女一起到海邊玩，因在意自己的外貌而決定做胸部拉提和腹部整形手術。手術結果也令她滿意，「這是我近40年來第一次走進海中，如果沒有接受手術，我可能就會錯過和孫女在一起的時光」。

另一名63歲的婦人麗莎則是看到77歲友人的整形成果而決定動手術，「我很瘦，但我的手臂鬆垮、腿部鬆弛，這讓我很困擾，醫師說她可以讓我在幾個月內穿上無袖襯衫和短裙」。還有一名62歲的婦人歐嘉，為了在兒子的婚禮上能更有自信，選擇進行抽脂手術，最終成功穿上人魚裙。

一名整形外科醫師指出，50多歲以上的顧客數量增加了20%至30%，他更稱自己的技術可以讓女性的身體看起來年輕數十歲，並表示高齡女性接受手術後，腹肌和30、40多歲女性的腹肌不會有太大區別。

此外，不少高齡女性也開始關心自己的笑容好不好看，「在過去的幾十年裡，60多歲、70多歲的女性會說她們太老了，不適合在牙齒上貼片」，一名美容牙醫說道，「但現在來我的診所的60多歲、70多歲女性，人數超過年輕女性，她們希望透過瓷貼片獲得更年輕的笑容」。

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