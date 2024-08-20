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日本續飆高溫 福岡太宰府市連33天逾35度寫新高

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本九州福岡縣太宰府市出現連續33天逾35度的「猛暑日」，持續改寫日本最長紀錄。圖為示意。圖／美聯社
日本九州福岡縣太宰府市出現連續33天逾35度的「猛暑日」，持續改寫日本最長紀錄。圖為示意。圖／美聯社

日本九州地方到東北地方今天依舊炎熱，九州部分地區高溫超過攝氏37度，其中福岡縣太宰府市更出現連續33天逾35度的「猛暑日」，持續改寫日本最長紀錄。

日本氣象協會指出，東京市區今天上午雖然涼爽，但最高溫也達34.7度，直逼「猛暑日」水準。

截至今天下午2時30分止，日本全境最高溫的地點分別是大分縣日田市與熊本縣八代市的38.3度；九州地方有12地高溫都超過37度。

太宰府市今天高溫達37.6度，從7月19日到8月20日連續33天被觀測到「猛暑日」，大幅改寫日本最長紀錄。在此之前日本「猛暑日」的最長紀錄，是岡山縣高梁市2020年創下的連續24天。

至於明天預測高溫仍相當炎熱，名古屋上看37度、福岡36度及大阪35度，都達到「猛暑日」水準。東京預測高溫34度雖然未達「猛暑日」，但這種相當悶熱的狀態可能還會持續。

名古屋 大阪 日本 東京 熊本 福岡 高溫

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