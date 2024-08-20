日本80歲阿公騎單車橫越美國 6000公里之旅圓夢

日本80歲阿公市川榮一今年3月到6月，成功從美國西岸騎著自行車到東岸，路途長達約6000公里。他途中曾遇到被槍枝對準的險境，或是誤闖軍方基地，但仍順利圓夢。

●每天騎程上百公里 途中歡度80歲生日

日本「產經新聞」報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，市川就曾經騎自行車分幾次橫越美國北方。他的夢想是騎車環美國一周。

今年3月14日他踏上騎了10年以上的公路車，帶著帳篷、睡袋、換洗衣物等20公斤的行囊，靠著一張全美地圖，從加州聖地牙哥（San Diego）出發，開啟這段充滿未知的旅程，朝著6000公里外的目的地紐約前進。

市川一天的騎乘距離約100到數百公里，每天上午7時出發，每騎50分鐘就休息10分鐘，如此周而復始。沿途強烈的日照有助於使用太陽電池幫智慧型手機充電，但是市川也因此消耗大量體力。

他只要看到商店就會買齊三餐所需的食材，常常靠泡麵以及麵包夾著罐頭食品、德式香腸等簡單的食物果腹。關於夜晚的住宿，他除了睡在備好的帳篷內，偶爾也會投宿在民宅的倉庫，或睡在車站等地方。

●曾被槍枝對準 誤闖美軍基地被拘留

市川在旅途上結識了許多人，例如在路邊休息時遇到旁人搭話，還有一個家庭接待市川一週以上，並跟他說「想待到何時都可以」。市川還曾獲邀參加當地的集會或婚禮等活動。

除此之外，一名從事進口牛肉到日本的日本男子曾帶市川參觀大型食品加工設施。市川看到載滿牛肉的卡車，在一天能支解2200頭牛的加工廠前大排長龍的景象後，感到相當吃驚。

此外，市川也認識其他帶著寵物狗一起展開自行車旅遊的人。他認為，遇到各式各樣的人才是旅行。

不過，這趟旅程並非都如此美好，他騎經阿拉巴馬州在路邊休息時，被一名開車持槍的男子詢問「從哪裡來的」，胸部還被槍枝的紅外線瞄準。儘管這名男子後來什麼也沒說就離開了，不過在附近加油站的店員提醒之下，市川還是決定搭乘巴士前往鄰近城鎮。

路上的插曲不只這一樁，有次他誤入空軍基地被拘留，被大批警察包圍，後來他花了3個半小時解釋旅行的目的和行程，最終獲釋。警方之後還用警車送他到鎮上，要求與他合影留念。

●經驗老到 曾在美國北方騎8700公里壯遊

市川21歲時曾騎著自行車環日本四國與九州一圈，初嘗騎車旅行的魅力，並下定決心「有朝一日要到美洲大陸騎車旅遊」。他73歲時開始於美國騎鐵馬旅行，2016年起耗時3年，6度在美國北方為主的14個州，騎了8700公里左右壯遊。

他表示，「我希望大家知道自行車旅行的美好」，而這個信念也幫助他完成今年的壯舉。

市川以前經營裝潢公司，旅途上看到各種招牌後覺得「美國的招牌很有個性，非常有趣。風景也很有特色。」住在神奈川縣的他回到日本之後，持續透過社群媒體等管道與旅途上的有緣人交流，並表示「下次希望能邀請在美國認識的人到神奈川旅遊」。