塑膠嚴重汙染河流 攔截、再利用處理

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】垃圾嚴重汙染河流，竟能靠柵欄解決？中美洲瓜地馬拉最長的河流莫塔瓜河每年將1800萬公斤的垃圾排入海洋，成為中美洲汙染最嚴重的河流之一，不僅莫塔瓜河，各國都出現傾倒垃圾到河流的狀況，如今有新創公司靠漂浮柵欄攔截塑膠垃圾、聯合國則着眼塑膠的回收利用。

漂浮柵欄能擋垃圾

《CNN》報導，瓜地馬拉莫塔瓜河已經成為中美洲汙染最嚴重的河流，光莫塔瓜河流到海洋的塑膠垃圾，每年就佔進入世界海洋塑膠垃圾總量的2%。新創公司「4ocean」創辦人舒爾茨就指出，「這相當於每分鐘就有一台裝滿塑膠的卡車往海裡倒垃圾。」

新創企業「4ocean」的業務是回收這些海洋、河流與海岸的塑膠，重新製作成手鐲、建築材料等，無法回收利用的材質就進入垃圾掩埋場。至今，該企業在莫塔瓜河口安裝近48公里長、由纖維製成的漂浮柵欄，用於攔截塑膠垃圾，至2023年安裝以來，已成功攔截4.5萬公斤的垃圾。

4ocean更指出，瓜地馬拉缺乏廢棄物處理的基礎設施，社會對塑膠汙染也缺乏意識，導致許多材質被不當丟棄，不僅造成環境破壞，還會威脅到當地賴以維生的漁業生態系。

塑膠搖身變木材

《聯合國新聞》報導，除了瓜地馬拉的案例，位於加勒比海東部的小國千里達及托巴哥共和國也出現塑膠污染的問題，因為該國每年就有約 129000 噸塑膠產品被帶入該國，同時處理廢棄物的資源有限，導致塑膠汙染愈來愈嚴重。

該國正努力增加塑膠回收的用途，例如將塑膠袋、塑膠空瓶等不同類型的塑膠壓製成『塑膠木材』用作建築材料，或將塑膠再製成花瓶、凳子等日常用品。

聯合國開發計劃署環境專家馬哈比爾強調，有些熱帶樹木或水果有轉化為可生物降解的塑膠的潛力，未來希望鼓勵年輕一代培養科學知識，找出更多塑膠的替代方案。

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