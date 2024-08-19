瑞典幫派線上匿名招募 兒少涉入刑案人數增逾3倍

瑞典電視台今天報導，瑞典15歲以下涉入謀殺刑案的人數是去年同期統計人數3倍以上，幫派透過社群網站匿名招募，讓警方難以追蹤。

瑞典電視台（SVT）報導指出，去年同期統計，15歲以下涉入謀殺案的未成年人有26人，而今年的數字卻增加到93人，整整增加逾3倍，這些未成年人在謀殺案中的角色不一，有執行、協助或意圖謀殺等。

瑞典警方表示，如此顯著增加與招募手法的專業化有關，以往幫派在社區住家附近找尋未成年人協助犯罪，通常需要比較長的時間，而現在改為線上招募，作業時間縮短許多。

報導提到，有時候招募殺手的訊息在社群發布到案件執行只需幾個小時。受訪的檢察官桑托斯（LisaDos Santos）呼籲家長，不要讓小孩下載這些軟體，也要對孩童的手機負起更大責任。

報導指出，只要是參加某些特定論壇，犯罪集團就能接觸到孩童，孩童甚至不用出門就可能被犯罪集團吸收。

這些謀殺的名單與價格都在很多社群跟Telegram流傳。很多接下任務的孩童甚至不知道背後的主謀是誰，也不認識謀殺目標。

桑托斯表示，通常都是社會背景比較複雜的孩子容易被幫派集團吸收，但現在他們也發現一般家庭，有在正常上學、參加課後活動的孩子，也在這些案件中越來越常見。瑞典警方表示，有些小孩甚至自告奮勇要接謀殺任務，這樣的情形幾乎是前所未有的。

報導表示，這些未成年人通常是受到金錢與刺激感吸引，沒有考慮後果，雖然未滿15歲不會遭到判刑，但他們沒有考慮到這可能會給自身和謀殺目標帶來一輩子風險與威脅。

桑托斯希望社群媒體等網站公司能夠負起更大責任，不要允許殺手招募訊息在其網站或社群流傳。

瑞典警方表示，他們嘗試加入這些招募論壇，試圖阻止更多未成年人去執行幫派任務，一年來已擋下200件。