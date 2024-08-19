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大馬紅毛猩猩外交計畫轉彎 改稱認養後留棲息地

中央社／ 吉隆坡19日綜合外電報導

馬來西亞當地媒體報導，大馬當局調整原本打算將紅毛猩猩送給棕櫚油採購國的計畫，改為邀請採購國認養紅毛猩猩，但將紅毛猩猩留在其自然棲息地。

法新社報導，馬來西亞擬仿中國「熊貓外交」，於5月宣布將以紅毛猩猩為禮物，送給棕櫚油採購國，引發保育人士的強烈抗議。

根據國際自然保育聯盟（IUCN），紅毛猩猩屬極度瀕危動物，且在伐木業和農業擴張下失去棲息地，特別是油棕種植園的開闢。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）及其他當地媒體報導，種植及原產業部（KPK）部長佐哈里（Johari Abdul Ghani）昨天表示，任何被認養的紅毛猩猩將留在馬來西亞。

根據馬新社，佐哈里說：「所有保育活動將在保育價值高的棕櫚油種植園林區或林地進行。」

「這些地區提供紅毛猩猩自由活動、尋覓食物和繁衍的空間，沒有人類介入或其他活動干擾。」

「星報」（The Star）報導，佐哈里指出，世界各地的大馬棕櫚油採購國可以「資助」一隻或多隻紅毛猩猩，所獲資金將被用於紅毛猩猩保育計畫。

他說，保育計畫包括「與由專家組成的護林員團隊合作，來監測這些野生動物的行蹤、安全與狀態。」

動物 認養 馬來西亞

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