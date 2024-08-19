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森林野火延燒 法國南部地中海沿岸城鎮撤離居民

中央社／ 馬賽18日綜合外電報導

法國地方政府表示，南部城市蒙貝列（Montpellier）西南方的地中海沿岸城鎮弗隆提儂（Frontignan）今天撤離數十名居民，在森林野火迅速燒光附近一片松樹林之際做好應變措施。

法新社報導，弗隆提儂民防機構在社群媒體平台X上發文說，總共出動600名消防人員、11架滅火直升機及2架直升機，設法控制火勢。

這場已燒毀300公頃土地的野火，是從蒙貝列通往西班牙邊境的A9高速公路附近起火燃燒，火勢正朝內陸的加爾迪奧勒山脈（Gardiole mountains）蔓延。蒙貝列市政當局表示，山腳下的住戶「已經撤離並且受到保護」。

擁有2萬4000人口的弗隆提儂，在當地時間今天下午6時（台灣時間凌晨12時）啟動緊急應變計畫。

弗隆提儂地方首長告訴法新社，今天持續進行撤離工作，有「數以十計戶家庭」仍處於危險中，並通知其餘居民留在家裡不要外出。

弗隆提儂的道路交通已經封閉，以便消防人員和執法單位執勤時順暢無阻。弗隆提儂市政當局表示，已將疏散的民眾暫時安置在一間體育館。

弗隆提儂地方首長還說，消防員甚至抽乾私人住宅游泳池的水來滅火；他並表示，由於風勢強勁，消防員難以預測火勢方向。

消防人員 消防員 直升機

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