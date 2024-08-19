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環保人士船閘靜坐 阻擋郵輪進入阿姆斯特丹港

中央社／ 海牙18日綜合外電報導

荷蘭阿姆斯特丹港（Port of Amsterdam）管理當局和氣候團體表示，數名環保倡議人士今天在港口船閘靜坐，阻止一艘郵輪入港長達數小時。

法新社報導，阿姆斯特丹港當局發言人表示，遭阻止靠港的「海洋旋律號」（Serenade of the Seas）郵輪最終繼續航行，還有另1艘油輪受到示威行動影響，無法靠港。

發言人指出，環保人士在阿姆斯特丹西北方伊傑邁登港（Ijmuiden）的2個船閘進行示威活動。

根據環保人士透過網路直播的畫面，他們將自己綁在船閘上，並用噴漆寫下「石油殺人，攔住郵輪」的口號。

荷蘭國家通訊社（ANP）報導，警方在當地時間下午5時抵達現場，並驅離8名抗議者。

警方告訴法新社，這8名抗議人士遭短暫拘留後獲釋，警方也沒有逮捕他們。

這場示威由環保團體「反抗滅絕」（ExtinctionRebellion）發起，該團體呼籲禁止高度污染的船隻造訪荷蘭城市。

荷蘭廣播基金會（NOS）報導，上週，類似示威活動也導致另艘郵輪上的2000名乘客被迫改搭巴士前往下一個目的地。

網路直播 荷蘭 郵輪

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