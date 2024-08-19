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大馬瘋二次元文化 Coser打造虛實交錯異想世界

中央社／ 吉隆坡19日專電

大馬年輕世代深受二次元文化影響，週末假日的吉隆坡百貨動漫展，大批Coser以俏麗賣萌、性感冷艷或帥氣路線沉浸於二次元角色舞台，極盡巧思貼近真實扮相，打造虛實交錯的異想世界。

啦啦寶都武吉免登城中城（LaLaport Bukit BintangCity Centre）從16日起舉行為期3天的動漫活動，集聚大批動漫迷與Cosplay，也吸引本地年輕人與外國觀光客參與。

熟悉動漫趨勢的文化策展人陳偉智（Tan Wei Tee）表示，日本動漫近年來在大馬影響力非常大，特別是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後的各大百貨商場經常可以看到包括進擊的巨人、鬼滅之刃等與日本動漫有關系列展覽，甚至近期的咒術迴戰展，都非常受到年輕族群歡迎。

他指出，大馬是包含馬來、華人與印度裔的多元種族國家，日本漫畫動漫影響力已跨越種族，年輕世代尤其著迷，大馬最具代表性的動漫展將於每年12月在吉隆坡城中城會展中心（KLCC）舉行，屆時不僅門票秒殺，全國的動漫迷聚集於此，也會在鄰近展場的國油雙峰塔（Petronas Twin Towers）前公園空地展開盛大的動漫嘉年華，以各種角色扮演方式表達對動漫角色的愛好。

陳偉智說：「日本動漫的次元文化深深地影響馬來西亞，也是現在整個年輕世代最瘋迷的其中一個流行文化。」

化身庫洛洛的Coser芋圓（Yiyuen）表示，昔日電視都會播映動漫卡通，年輕世代受到這股風潮影響，自然會購買動漫角色服飾，化妝扮演角色。

他認為，日本流行的動漫會風靡到大馬，諸如全職獵人、從零開始的異世界生活、進擊的巨人、排球少年、火影忍者等都深受關注，「日本紅什麼角色，我們也會學著扮演什麼角色」。

熱愛角色扮演的林芷妍（Zyean）說，大馬沒有自己的動漫文化元素，普遍都來自日本，大馬有些活動經常會使用Matsuri這個詞，這是日文中的祭典之意，因此，受日本文化的影響是比較大的。

大馬留台學子曾昱芯（Tako）受訪表示，馬來西亞動漫偏向商業化與低齡化，她於2018年參與角色扮演時還沒有很多國、高中生參與，但如今玩角色扮演的比例越來越高，低齡化的趨勢固然是一件好事，但如思想不成熟也可能造成一些負面效應。

吉隆坡 日本 馬來西亞

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