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英國帆船西西里島船難翻覆 1死6失蹤

中央社／ 羅馬19日專電

一艘懸掛英國國旗的帆船，今天清晨5點多因天候不佳，在義大利西西里島首府巴勒摩（Palermo）附近港口發生船難，船上載客22人，目前已知1人死亡、6人失蹤，搜救持續進行中。

懸掛英國國旗的帆船Bayesan今晨在西西里島的波尼切洛（Porticello）港口近海處發生船難，船隻遭海上氣旋席捲沉沒。鄰近的一艘荷蘭船隻立刻伸出援手，救出15名乘客，其中倖存者包括一名１歲的英國小女孩蘇菲（Sophie）。

義大利西西里島先前飽受數月乾旱之苦，在居民望眼欲穿的期盼下總算降雨，卻是以雷雨夾雜狂暴氣旋的方式降臨；海上氣旋捲起超大風浪，導致這艘懸掛英國國旗的帆船不幸被巨浪吞噬，因為事發時間在清晨，多數乘客當時都在自己的船艙中休息。

據義大利新聞報導，船上乘客多數為英國人，另有一名紐西蘭人、一名斯里蘭卡人、兩名英裔法國人、一名愛爾蘭人。

義大利國家消防局稍早表示，已打撈出一名不幸罹難的男性乘客屍體，正持續搜尋其餘6名船難失蹤者。

國旗 義大利 英國

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