英國帆船西西里島船難翻覆 1死6失蹤
一艘懸掛英國國旗的帆船，今天清晨5點多因天候不佳，在義大利西西里島首府巴勒摩（Palermo）附近港口發生船難，船上載客22人，目前已知1人死亡、6人失蹤，搜救持續進行中。
懸掛英國國旗的帆船Bayesan今晨在西西里島的波尼切洛（Porticello）港口近海處發生船難，船隻遭海上氣旋席捲沉沒。鄰近的一艘荷蘭船隻立刻伸出援手，救出15名乘客，其中倖存者包括一名１歲的英國小女孩蘇菲（Sophie）。
義大利西西里島先前飽受數月乾旱之苦，在居民望眼欲穿的期盼下總算降雨，卻是以雷雨夾雜狂暴氣旋的方式降臨；海上氣旋捲起超大風浪，導致這艘懸掛英國國旗的帆船不幸被巨浪吞噬，因為事發時間在清晨，多數乘客當時都在自己的船艙中休息。
據義大利新聞報導，船上乘客多數為英國人，另有一名紐西蘭人、一名斯里蘭卡人、兩名英裔法國人、一名愛爾蘭人。
義大利國家消防局稍早表示，已打撈出一名不幸罹難的男性乘客屍體，正持續搜尋其餘6名船難失蹤者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言