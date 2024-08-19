葡萄牙馬迪拉島野火肆虐 強風高溫助長火勢

葡萄牙的100多名消防員今天努力撲滅大西洋度假島嶼馬迪拉（Madeira）南部沿岸地區的野火，但強風讓救火工作變得更加困難。

路透社報導，馬迪拉島當局表示，14日在里貝拉布拉瓦（Ribeira Brava）偏遠郊區的出現的野火已延燒到卡馬拉德洛布希（Camara de Lobos）。

近200名消防員與38輛消防車正全力對抗這場大火，但高溫、乾燥與強風的天氣讓滅火變得更加困難。

馬迪拉地方政府首長艾布奎克（MiguelAlbuquerque）告訴媒體記者，「我確信，這場非常危險的火災是人為縱火引起。由於當地交通不便，空中支援也難以進行。」

他表示，目前尚未接獲人員傷亡通報，但為預防起見，已緊急撤離160人。

馬迪拉島自治區約有25萬居民。截至明天為止，全島海岸線都籠罩在「橘色警戒」（次高級高溫警報）之下。

根據葡國海洋與大氣研究所（IPMA），馬迪拉島的強風導致火勢不斷擴大，數十個航班被迫取消。

葡萄牙當局17日從本土調派76名消防員至馬迪拉島，鄰近的亞速爾群島（Azores archipelago）也隨即派遣15名消防員前往協助救火。