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紐西蘭人口成長停滯 專家稱經濟疲弱促大量移出

中央社／ 威靈頓19日綜合外電報導

紐西蘭今天公布的官方統計數據顯示，當地人口成長幾乎停滯，數以萬計民眾離開這個疲弱的經濟體，向外尋找新出路。

法新社報導，根據紐西蘭統計局（Statistics NewZealand）數據，今年第2季人口成長率只有0.1%，總人口僅增加約7000人至530萬人。

雖然紐西蘭常在最想生活和工作的全球城市排行榜上名列前茅，近年創紀錄的移入人數和移出人數卻差不多相等。

截至今年6月底的過去一年，超過13萬人離開紐西蘭，其中約4.5萬人前往鄰近的澳洲

評論家將這種現象歸咎於經濟成長緩慢、生活成本高漲以及住房危機，紐西蘭年輕人很難晉升為有房階級。

威靈頓經濟顧問公司Infometrics景氣預測人員吉爾能（Gareth Kiernan）在近期研究報告中說，澳洲尤其吸引人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能導致一些想離開紐西蘭的人暫緩計畫，但吉爾能認為想出國打拚還有其他原因。他在報告中寫道：「澳洲的高收入和較低的生活成本很吸引人，一般認為是愈來愈多人移居（澳洲）的關鍵驅動力。」

吉爾能指出，25歲到44歲這個年齡層，是移出紐西蘭的群體中人數增加最多者。

紐西蘭中央銀行指出，本地移入人數減少和移出人數增加，部分原因是「經濟和勞動市場條件持續走弱」，這種趨勢可能在未來一年惡化，「然後在勞動市場條件最終改善後迎來復甦」。

澳洲 紐西蘭

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