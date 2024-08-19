日經：加拿大便利商店巨頭提案收購7-11日本母公司

日本經濟新聞報導，全球最大連鎖便利商店7-11的日本母公司Seven &i Holdings收到加拿大便利商店巨頭AlimentationCouche-Tard的初步收購要約，已成立獨立委員會進行評估。如果實現，將是海外企業收購日本企業的最大規模收購案。

報導指出，多名知曉提案的相關人士透露，該提案並沒有法律約束力。關於出資比率和股份取得方式等細節尚未公開。截至16日，Seven & i Holdings的市值約為4兆6000億日圓（約新台幣1兆72億元），如果要進行全面收購，至少需要5兆日圓以上資金。

根據日本經濟產業省於2023年制定的「企業收購行動指南」，以取得經營支配權為目的的收購提案，需要交由董事會審議或報告。基於指南，Seven & iHoldings成立了由外部董事組成的獨立委員會進行審查。

獨立委員會將會審查提案是否適當評估Seven & iHoldings的企業價值，以及是否有助於企業長期成長。根據獨立委員會的結論，Seven & i Holdings的董事會將會判斷是否接受收購提案。若董事會拒絕提案，Alimentation Couche-Tard可能會啟動股票公開收購（TOB）。

報導稱，以往日本企業在收到收購提案後，通常不會交給董事會審議，而是在幕後自行決定。因此，制定「企業收購行動指南」的目的，是為了確保合併與收購（M&A）過程中對股東的公平性與透明性。這次Seven & i Holdings成立了獨立委員會，象徵日本的「M&A文化」正在發生改變。

Alimentation Couche-Tard旗下有Couche-Tard和CircleK（OK便利商店）等品牌，觸角達到北美、瑞典、芬蘭、愛爾蘭和波蘭等地，在全球30多國共有約1萬7000家門市。

Alimentation Couche-Tard在加拿大多倫多證券交易所上市，市值約800億加幣（約8兆6000億日圓），超越Seven & i Holdings，過去曾在2020年向Seven & iHoldings提案收購。

Alimentation Couche-Tard截至2024年4月財政年度的銷售額為692億美元（約10兆日圓），Seven & iHoldings截至2024年2月財政年度的銷售額約為11兆日圓。兩家公司的年銷售額合計達到20兆日圓左右，如果合併，可能誕生全球最大的便利商店集團。

儘管Seven & i Holdings慎重考慮收購提案，但也有觀點認為，7-11以便當和熟食為主的日本式便利商店營運方式，以及商品開發和員工教育方面，兩家企業存在許多差異。