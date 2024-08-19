葉門兒童營養不良人數飆升 聯合國：較去年增加34%

聯合國工作小組今天警告，受葉門政府控制的區域內，兒童營養不良的人數急遽上升，工作小組並指出，葉門南部部分地區首次出現「極度危險」等級的營養不良。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）於最新報告中指出，「5歲以下承受急性營養不良或消瘦的兒童數量，相較去年增加34%…超過60萬名兒童受影響，包括12萬名兒童急性營養不良」。這份報告由糧食安全階段綜合分類（IPC）發起，UNICEF也是其中一員。

葉門自2014年以來因發生內戰而掉進深淵，由國際公認、沙烏地阿拉伯為首軍事聯盟支持的政府以及伊朗支持的青年運動（Huthi）兩方發生毀滅性衝突。

葉門發生內戰前已是阿拉伯半島最貧窮的國家，內戰引發的社會動盪無疑將該國推向全球最嚴重的人道危機國家之一。

UNICEF進一步說明：「（兒童營養不良人數）急遽上升的原因是疾病爆發（霍亂和麻疹）、糧食高度不安全、取得安全飲用水的限制以及經濟衰退等綜合影響。」

根據IPC一份涵蓋117個葉門政府控制區的數據，預計這些區域在7月至10月間將經歷嚴重的營養不良。

一些區域首次被歸類為「極度危險」等級的急性營養不良，這是最嚴重的等級，且在這些區域盛行率為30%。

UNICEF的葉門代表霍金斯（Peter Hawkins）表示，「這份報告證實了令人震驚的趨勢」，由於缺乏資金，數個國際組織已縮減在葉門的行動。

世界糧食計劃署（WFP）的葉門主任奧諾拉特（Pierre Honnorat）說，WFP「目前被迫提供縮減版的配給品，且這些調查結果應是生命岌岌可危的警鈴」。

奧諾拉特還說：「挺身支持那些最脆弱的人是至關重要的，若目前人道主義資金持續處於低水準，那些人將深陷糧食不安全以及營養不良中。」