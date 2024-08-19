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中國經濟疲軟、鐵礦價格重挫 澳洲憂受連帶影響

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲今天警告，中國經濟「疲軟」以及鐵礦石價格暴跌，可能導致澳洲預算出現數以十億計澳元的缺口。

法新社報導，自今年初以來，中國龐大的營造業景氣低迷，導致鐵礦石價格大跌約30%，澳洲如今也感受到了連鎖反應。

澳洲是世界上最大的鐵礦石生產國，鐵礦石是製造房屋、鐵路和其他基礎設施所用鋼材的主要原料。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）警告，「中國經濟疲軟」和鐵礦石價格下跌提醒人們，澳洲「無法不受全球經濟波動和不確定性影響」。

財政部現在認為，鐵礦石價格降幅快於預期，可能在未來3到4年內讓稅收減少約30億澳元（約新台幣640億元）。

數十年來，與經濟快速成長的中國進行利潤豐厚的貿易，讓澳洲礦業獲利滿滿，政府也是稅收飽飽。

然而，在對中國房地產市場不景氣，以及製造業產能過剩的擔憂持續了數月之後，鐵礦石價格光是過去一週就下跌了7%以上。

中國公布的第2季經濟成長不如預期。

澳洲礦業公司已經受到衝擊，全球最大的兩家生產商力拓（Rio Tinto）和必和必拓（BHP）股價自今年初以來已大跌約20%。

澳洲央行總裁布拉克（Michele Bullock）上週向國會表示，鑑於澳洲對中國的依賴，她正密切關注情勢發展。

布拉克說：「中國的發展會對我們的貿易發展方式構成相當大的影響，進而影響我們的成長。」

布拉克說：「他們是我們最大的貿易夥伴，這對我們出口商品價格而言非常重要，尤其是鐵礦石。」

必和必拓 澳洲

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