DNA測驗確認血緣 有助申請他國國籍

申請DNA測驗理解自己的基因系譜，成為申請他國公民身分的方式！專家表示，愈來愈多民眾透過DNA測驗，確認自己的與父母的DNA關聯，進而申請特定國家的公民證明。如愛爾蘭、美國等國都會參考DNA證據來核發國籍身分。

DNA測驗能申請國籍

《衛報》報導，目前已有許多公司提供測驗血統DNA的測試，估計全球已有超過4千萬人進行類似的測試，也有愈來愈多人透過DNA測試結果申請到其他國家的公民身分。

巴斯大學演化中心教授金恩表示，血統DNA測試將民眾成為取得雙重國籍的方式之一。如愛爾蘭外交部發言人就證實，未來民眾可以使用測驗結果來證明他的DNA血緣關係，以取得該國的公民的身份。

已成功獲得公民身分

由母親單獨扶養長大的商業分析師塞耶斯並不知道他的父親是誰，但藉由DNA測驗追蹤同父異母的兄弟姊妹，發現他父親其實是愛爾蘭人，他更利用這些DNA血統的證據成功取得愛爾蘭公民的身分；前英國奧運選手克拉斯頓也透過DNA測驗，確認了父親為美國原住民，並計畫申請美國公民身份。

金恩認為，隨著DNA測驗變得更加普遍，也成為許多國家核發公民身分的參考，各國可能會提出更新、更簡化的流程。

美國國務院領事局指出，在缺乏其他親子證據的狀況下，民眾透過DNA檢測的方式，存在民眾與美國公民存在生物學的遺傳關係，並得以獲得公民關係。

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