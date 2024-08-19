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內戰、饑荒與洪患肆虐 蘇丹爆霍亂疫情雪上加霜

中央社／ 開羅/蘇丹港18日綜合外電報導

蘇丹衛生當局今天表示，境內爆發霍亂，最近幾週已有數百人染病，超過20人死亡。除此之外，這個非洲國家正飽受長達16個月的內戰與毀滅性洪水所苦。

綜合美聯社與法新社報導，蘇丹衛生部長伊布拉欣（Haitham Mohamed Ibrahim）在聲明中表示，全國至少有22人死於霍亂，最近幾週至少出現354起霍亂確診病例。

伊布拉欣在影片中說：「由於天氣狀況與飲用水受污染，我們宣布霍亂疫情正在流行。」

他說，在「公共衛生實驗室發現霍亂病菌」後，協同東部卡薩拉州（Kassala）、聯合國機構和專家做出上述決定。

伊布拉欣並未就今年初以來的死亡人數或統計數字提供時間表，然而世界衛生組織（WHO）表示，從今年元旦至7月28日，已有78人死於霍亂，2400多人染疫。

自2023年4月以來，蘇丹這個東北非國家一直飽受內戰之苦，擁有實質統治權的政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與他的前副手、領導準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的達加洛（MohamedHamdan Daglo）反目後，雙方暴力衝突不斷。

這場衝突已將首都喀土穆（Khartoum）和其他城市地區變成戰場，重創民用基礎設施與原已飽受摧殘的醫療保健系統。蘇丹許多醫院及醫療機構都因缺乏基礎資源而關門。

蘇丹內戰迄今造成數以千計人喪命，許多人挨餓受苦，位在達佛（Darfur）北部地區一個龐大難民收容營地已面臨饑荒。

這場衝突引發了世界最嚴重的人道危機之一，蘇丹超過一半人口、約2500多萬人正面臨「急性飢餓」（acute hunger）。

根據國際移民組織（International Organization forMigration）表示，蘇丹爆發內戰以來，已有超過1070萬人被迫離開家園，其中逾200萬人逃往鄰國。

蘇丹 霍亂

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