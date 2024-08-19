日本靖國神社石柱又見塗鴉 警方展開調查

日本靖國神社再度發生有人塗鴉破壞的事件，神社入口附近一根石柱以及其底座，疑遭人以黑色彩色筆寫上英文字母及中文「廁所」等字樣。警方正依器物損壞罪嫌展開調查。

讀賣新聞報導，靖國神社職員於今天清晨3時50分左右發現石柱出現塗鴉，隨後報警。

麴町警察署的幹部表示，位於東京都千代田區的靖國神社，入口處附近一根寫有「靖國神社」的石柱以及其底座出現6處塗鴉，其中包含像是用黑色彩色筆寫的英文字母，以及中文「廁所」等字樣。

今年5月期間，靖國神社入口處的石柱就曾遭人用紅色噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所）。而東京都警視廳事後依涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所等罪名逮捕1名中國籍男子，並依相同罪名通緝已經返回中國的兩名男子。

此外，一名中國籍男子2019年8月曾攜帶墨汁進入靖國神社前殿潑灑，造成現場白色帷幕部分被染黑，東京地方法院法官同年底認為已逾表達自由範疇，判處男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

2018年底也發生一名中國籍男子抗議南京大屠殺，在靖國神社前燃燒報紙，遭日本警方逮捕的事件。位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯備受爭議。