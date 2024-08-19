颶風厄尼斯托威力再增 挾強風豪雨威脅美加沿岸

在21世紀初期前後，日本遭遇到空前的不景氣所引起的「就職冰河期」。在習慣大學四年級就開始各種就職面試，拿到「內定」之後畢業直接到公司上班的日本，正常的話每位學生都會拿到一個以上的內定機會，但是在就職冰河期的慘烈時期，最慘時應屆畢業生平均拿到的內定數居然在0.7以下。也就是單純計算的話，當時的大學畢業生10個裏就會有3個將來是沒有正職工作的。

2024-08-19 09:25