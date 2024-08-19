快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

颶風厄尼斯托威力再增 挾強風豪雨威脅美加沿岸

中央社／ 邁阿密18日綜合外電報導

颶風尼斯托（Ernesto）今天遠離美國東岸後威力再次增強，在襲擊波多黎各與百慕達之後，挾帶強風豪雨威脅美國與加拿大沿岸地區。

法新社報導，美國國家颶風中心（NationalHurricane Center）表示，颶風中心預計將於明天稍晚至後天掃過加拿大東部省分紐芬蘭（Newfoundland）東南方附近，對北美大西洋沿岸居民與度假遊客帶來危險。

美國國家颶風中心說：「海灘遊客應知海浪可能危及生命，離岸流亦有巨大風險，如果救生員提出建議，就應該遠離水面。」

厄尼斯托本週稍早肆虐波多黎各（Puerto Rico），導致逾60萬戶停電；昨天又直襲百慕達（Bermuda），造成7成用戶無電可用。

「皇家報」（The Royal Gazette）今天報導，百慕達國家安全部長威克斯（Michael Weeks）說，百慕達「安然度過颶風厄尼斯托的侵襲，沒有傳出任何人員傷亡或重大事件」。

截至今天下午5時，美國國家颶風中心最新通報指出，厄尼斯托最大持續風速為每小時120公里，在最高5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）颶風風力等級中列為1級，風速預計還會在夜間增強。

國家颶風中心表示，厄尼斯托掀起的風浪正在影響巴哈馬、百慕達、美國東岸與加拿大大西洋沿岸部分地區。

尼斯 美國 颶風

延伸閱讀

美國新屋開工、營建許可同步走低 房市泡沫機率低

美經濟增添又一熱絡喜訊：美西港口進口量逼近歷史高峰

今午後對流更廣 安比將轉中颱、日本關東明天可能強風豪雨

NBA球星牌失靈 加拿大搞砸了是沒學到美國教訓

相關新聞

「初老日本」為何有感？被跳過的就職冰河世代

在21世紀初期前後，日本遭遇到空前的不景氣所引起的「就職冰河期」。在習慣大學四年級就開始各種就職面試，拿到「內定」之後畢業直接到公司上班的日本，正常的話每位學生都會拿到一個以上的內定機會，但是在就職冰河期的慘烈時期，最慘時應屆畢業生平均拿到的內定數居然在0.7以下。也就是單純計算的話，當時的大學畢業生10個裏就會有3個將來是沒有正職工作的。

多倫多交通危機 困擾上班族通勤

根據最新民調，加拿大金融首都多倫多的交通，糟糕到多數居民準備忍受全天候施工，以便讓塞車情況加速好轉。

德國嚇阻炸提款機竊盜犯 重刑伺候

德國近年來發生搶匪炸毀自動提款機以盜走現鈔的事件急遽增加，當局打算嚴懲嚇阻。根據德國內政部和司法部聯合發表的聲明，最新數據顯示，在2022年涉及爆炸物的自動提款機盜竊案比2021年大增26.5%，是2005年開始調查以來的最高紀錄，造成企業損失上億歐元。

降創紀錄暴雨引洪患！奧地利各地傳災情 汽車被沖走、交通被迫中斷

奧地利當地媒體報導，阿爾卑斯（Alpine）山區週末遭到豪雨侵襲，首都維也納（Vienna）部份地區淹水，還有其他地區蒙...

印度實習女醫疑遭性侵殺害 醫師持續罷工籲當局伸張正義

印度加爾各答一名實習女醫生本月稍早疑似在醫院內遭姦殺，引發全國抗議潮，醫界昨天發動全國罷工24小時，今天部分初級醫師未復...

兩伊朗人逃至德國！憶徒步逃亡過程：只能吃樹葉和沼澤水、被警察抓6次

經過一個半月漫長而冒險的逃亡之旅，兩名伊朗男子奧米德（Omid）和米拉德（Milad）成功抵達德國。現在他們已向德國政府提交庇護申請…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。