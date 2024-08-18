降創紀錄暴雨引洪患！奧地利各地傳災情 汽車被沖走、交通被迫中斷
奧地利當地媒體報導，阿爾卑斯（Alpine）山區週末遭到豪雨侵襲，首都維也納（Vienna）部份地區淹水，還有其他地區蒙受嚴重損失，道路和鐵路運輸也被迫中斷。
路透社報導，社群媒體平台發布的影片畫面顯示，滾滾泥流經過奧地利西部滑雪勝地聖安敦（St.Anton）時，沖走多輛汽車。
根據國營媒體奧地利廣播集團（ORF），維也納局部地區降下創紀錄豪雨，該市北部德布靈區（Doebling）1名女性昨天遭洪水沖到公車下方，如今她情況危急，正在醫院治療。
ORF報導，由於傾盆大雨導致交通陷入混亂、鐵路運輸中斷，維也納消防部門昨天接獲超過450件報案。
奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在社群媒體平台X發文稱，「暴雨導致本國許多地區蒙受嚴重損失」，他並向負責應對天災的官員致謝。
根據官方紀錄，德布靈地區的降雨量達到每平方公尺110公升。ORF氣象學家赫本施泰特（Kevin Hebenstreit）指出，這是有紀錄以來，維也納市8月最高的雨量。
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