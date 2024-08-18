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印度實習女醫疑遭性侵殺害 醫師持續罷工籲當局伸張正義

中央社／ 加爾各答18日綜合外電報導
印度加爾各答一名實習女醫生本月稍早疑似在醫院內遭姦殺，引發全國抗議潮，醫界昨天發動全國罷工24小時，今天部分初級醫師未復工，呼籲當局迅速為這名遇害同僚伸張正義。圖為西孟加拉邦初級醫生陣線成員和護理專業學生參加集會。美聯社
印度加爾各答一名實習女醫生本月稍早疑似在醫院內遭姦殺，引發全國抗議潮，醫界昨天發動全國罷工24小時，今天部分初級醫師未復工，呼籲當局迅速為這名遇害同僚伸張正義。圖為西孟加拉邦初級醫生陣線成員和護理專業學生參加集會。美聯社

印度加爾各答一名實習女醫生本月稍早疑似在醫院內遭姦殺，引發全國抗議潮，醫界昨天發動全國罷工24小時，今天部分初級醫師未復工，呼籲當局迅速為這名遇害同僚伸張正義。

路透社報導，印度東部大城加爾各答（Kolkata）一名在胸腔科實習的31歲住院女醫師，8月9日凌晨在R.G. Kar醫學院暨附設醫院（R. G. Kar Medical Collegeand Hospital）內疑似遭性侵和殺害後，全國各地醫師過去一週上街抗議、舉行燭光遊行，並且拒絕提供非緊急性醫療服務。

女權人士表示，儘管2012年德里爆出一名女大生在公車上遭輪暴並殺害的案件後，當局已頒布更嚴格的法律，但今次事件凸顯女性在印度仍持續遭受痛苦。

在2012年那起公車輪暴事件發生後，印度當局對刑事司法系統進行徹底改革，包括祭出更嚴格的刑罰，但活動人士認為改變不大，在阻止針對婦女的暴力事件方面做得仍不夠。

印度醫學學會（Indian Medical Association, IMA）昨天發起的全國罷工，在今天當地時間上午6時（台北時間上午8時30分）結束。

該學會告訴總理莫迪（Narendra Modi），由於印度有6成醫師是女性，他需要介入以確保醫院工作人員能受到安全協議保障，類似在機場實行的協議。

在莫迪的家鄉古茶拉底邦（Gujarat），儘管私人醫療機構已恢復正常營運，但公立醫院有超過6000名實習醫師今天連續第3天不提供非緊急性醫療服務。

印度阿默達巴德市（Ahmedabad）B.J醫學院（B.J.Medical College）初級醫師協會主席賈米帝（Dhaval Gameti）說，「我們全體一致決定繼續（罷工）抗議，以推動我們的訴求」。

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