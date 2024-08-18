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越南南部M痘疫情嚴峻…20個月199人確診8死 患者皆為男性

中央社／ 河內18日專電
8月17日，一名衛生工作者在北基伍省尼拉貢戈綜合轉診醫院的M痘治療中心搬運托盤。法新社
8月17日，一名衛生工作者在北基伍省尼拉貢戈綜合轉診醫院的M痘治療中心搬運托盤。法新社

越南媒體報導，2023年至2024迄今，越南南部各省市共記錄199例M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，其中有8例死亡病例，胡志明市疫情最為嚴峻。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡志明市衛生局17日表示，越南胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院報告顯示，自2023年至2024年迄今，越南南部地區共記錄199例M痘病例，其中有8例死亡病例。

根據報告，越南南部地區這199例M痘病例中，胡志明市就有156例，其中6例為死亡病例。以今年來看，胡志明市已有49例M痘病例，所幸尚未有死亡病例。

胡志明市衛生局指出，胡志明市的M痘病例患者皆為男性，平均年齡32歲，最年輕者為18歲，年紀最大為53歲。

報告還表示，染疫患者主要為30歲至36歲族群、占46%，84%的患者承認是男性間性行為者（MSM）。

值得注意的是，有55%的患者是愛滋病患者，7%正接受暴露愛滋病毒後預防性投藥。

M痘 患者 愛滋病 胡志明市 越南

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