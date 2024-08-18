越南南部M痘疫情嚴峻…20個月199人確診8死 患者皆為男性
越南媒體報導，2023年至2024迄今，越南南部各省市共記錄199例M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，其中有8例死亡病例，胡志明市疫情最為嚴峻。
越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡志明市衛生局17日表示，越南胡志明市巴斯德（Pasteur）研究院報告顯示，自2023年至2024年迄今，越南南部地區共記錄199例M痘病例，其中有8例死亡病例。
根據報告，越南南部地區這199例M痘病例中，胡志明市就有156例，其中6例為死亡病例。以今年來看，胡志明市已有49例M痘病例，所幸尚未有死亡病例。
胡志明市衛生局指出，胡志明市的M痘病例患者皆為男性，平均年齡32歲，最年輕者為18歲，年紀最大為53歲。
報告還表示，染疫患者主要為30歲至36歲族群、占46%，84%的患者承認是男性間性行為者（MSM）。
值得注意的是，有55%的患者是愛滋病患者，7%正接受暴露愛滋病毒後預防性投藥。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言