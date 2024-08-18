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梵谷、莫內等大師畫作險遇祝融！倫敦索麥塞宮屋頂昨火災 今已撲滅

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
英國倫敦市中心歷史文化景點「索麥塞宮」（Somerset House）西翼屋頂昨天發生火災，如今火勢已獲控制。法新社
英國倫敦市中心歷史文化景點「索麥塞宮」（Somerset House）西翼屋頂昨天發生火災，如今火勢已獲控制。法新社

英國倫敦市中心歷史文化景點「索麥塞宮」（Somerset House）西翼屋頂昨天發生火災，如今火勢已獲控制；館內收藏的梵谷、馬奈、莫內與塞尚等大師畫作也安然無恙。

法新社報導，消防單位獲報後，出動約125名消防員和20輛消防車，最終在當地時間晚間7時前控制火勢，拯救這座擁有逾450年歷史的建築物。

倫敦消防局（London Fire Brigade）在社群平台X上宣布，「#索麥塞宮的火勢現在已獲控制，並將開始調查火災起因。」

索麥塞宮是一座沿著泰晤士河（River Thames）綿延約180公尺長、充滿新古典主義風格的藝術、文化和娛樂中心，原本計劃於昨天舉辦霹靂舞比賽。但昨天西翼屋頂上空突然冒出濃煙，消防部門隨即接獲數十通電話報案。

倫敦消防局助理局長佛斯特（Keeley Foster）告訴媒體記者，「火災發生在建築物屋頂的部分區域。建築物的屋齡及設計起初對消防員的滅火工作構成挑戰。」

消防局指出，目前未接獲人員受傷通報，因為消防人員趕抵現場時，所有工作人員和訪客皆已撤離建築物。

索麥塞宮是女王伊莉莎白一世（Elizabeth I）在1558年加冕前的住所，英格蘭王后「丹麥的安娜」（Anneof Denmark）也曾住在此地。索麥塞宮在官網公告中表示，「本館將持續關閉，直至另行通知。」

由於起火地點在索麥塞宮西翼的辦公室區域；收藏梵谷（Vincent van Gogh）耳朵包著繃帶的自畫像等無價畫作的科陶德美術館（Courtauld Gallery）則位於北廂，這些畫作並未受到波及，因此將持續開放參觀。

倫敦 建築 消防員 火災 畫作

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