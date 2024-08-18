快訊

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

築起「管控防火牆」？巴基斯坦測試網路降速打壓異議 商界數位專家譴責

中央社／ 伊斯蘭馬巴德18日綜合外電報導
活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦。情境示意圖／Ingimage
活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦。情境示意圖／Ingimage

活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦。

法新社報導，根據一個資訊科技（IT）協會，巴基斯坦自7月起網路的資料傳輸速度比以往驟降多達40%，同時在擁有數千萬用戶的社群媒體平台WhatsApp，該國用戶不論使用文件、影像或語音訊息，均持續受到干擾。

數位權利專家認為，巴基斯坦正在測試一道防火牆。這種安全系統除了監測網路流量，還能用來管控線上空間。

數位權利專家暨活動人士基爾吉（Usama Khilji）告訴法新社，「網路降速是因為當局安裝國家防火牆和內容過濾系統所致，目的是擴大監控和審查政治異議，尤其是（外界）對資安機構介入政治的批評」。

基爾吉補充說，當局似乎正在鎖定擁有端對端加密技術的WhatsApp為目標。這種功能讓用戶可以安全分享資訊，不會遭到第三方攔截。

數週以來，巴基斯坦政府和電信部門拒絕對網路降速置評。分析家指出，該國政府獲軍方支持，電信部門由一位退役將領掌管。

但巴國國防部長部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）最終坦承網路降速確有此事，證實數以百萬計民眾的猜測無誤。他本週向媒體表示，「我們正進入一個過渡期，之後所有這些設施將可讓你們使用」。

阿瑟夫指出，「但會有一些管控措施，以免出現對國家或個人不利或誹謗的內容」；他並未證實這些管控措施是否為防火牆的一部分。

巴國商界領袖警告，巴國亟需外國投資帶動發展受限的經濟成長，但當局干擾網路服務的做法，正讓經濟困境雪上加霜。

代表IT公司的巴基斯坦軟體公司協會（Pakistan Software Houses Association）強調，這道防火牆「難以理解的不透明性和立意不明確」，正在削弱巴國經濟發展潛力，甚至可能導致IT產業蒙受多達3億美元（新台幣約96億元）損失。

巴基斯坦 流量 經濟發展 網路 資安

延伸閱讀

早點知道會更放鬆舒適 專家曝首次搭遊輪旅行務必牢記在心6事

新機場掀巴基斯坦熱議 為何中巴經濟走廊引發大規模抗議活動？

馬斯克不敵巴西大法官 社群媒體X結束當地業務

經濟牛肉連發？賀錦麗誓言打擊通膨、補助買房 專家看法不一

相關新聞

築起「管控防火牆」？巴基斯坦測試網路降速打壓異議 商界數位專家譴責

活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦

洛杉磯台僑觀光勝地發聲 支持台灣參與聯合國

台灣僑胞今天聚集在洛杉磯知名的觀光景點聖塔蒙尼加碼頭，呼籲美國各界支持台灣參與聯合國

458人用餐染諾羅…日本旅館8月才爆食物中毒 泉水恐也遭污染

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水...

火焰吞噬摩天輪車廂…德國音樂節釀起火事故 逾20人受傷

德國警方一名發言人告訴法新社，在萊比錫市（Leipzig）附近舉行的海菲德音樂節（Highfield Festival）...

溫哥華大樓外當「蜘蛛人」！台灣青年加拿大打工度假、體驗生活

加拿大歡迎台灣年輕人打工度假，一年提供名額多達3500個。不少在當地打工的台灣青年認為加拿大可選擇的職業多樣化是一大優勢...

新機場掀巴基斯坦熱議 中巴經濟走廊為何引發大規模抗議活動？

由中國資助，位於巴基斯坦俾路支省重要港口瓜達爾市的全新國際機場即將落成。另據中文媒體6月報導，該機場將於今年年內竣工移交…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。