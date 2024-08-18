築起「管控防火牆」？巴基斯坦測試網路降速打壓異議 商界數位專家譴責

活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦。

法新社報導，根據一個資訊科技（IT）協會，巴基斯坦自7月起網路的資料傳輸速度比以往驟降多達40%，同時在擁有數千萬用戶的社群媒體平台WhatsApp，該國用戶不論使用文件、影像或語音訊息，均持續受到干擾。

數位權利專家認為，巴基斯坦正在測試一道防火牆。這種安全系統除了監測網路流量，還能用來管控線上空間。

數位權利專家暨活動人士基爾吉（Usama Khilji）告訴法新社，「網路降速是因為當局安裝國家防火牆和內容過濾系統所致，目的是擴大監控和審查政治異議，尤其是（外界）對資安機構介入政治的批評」。

基爾吉補充說，當局似乎正在鎖定擁有端對端加密技術的WhatsApp為目標。這種功能讓用戶可以安全分享資訊，不會遭到第三方攔截。

數週以來，巴基斯坦政府和電信部門拒絕對網路降速置評。分析家指出，該國政府獲軍方支持，電信部門由一位退役將領掌管。

但巴國國防部長部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）最終坦承網路降速確有此事，證實數以百萬計民眾的猜測無誤。他本週向媒體表示，「我們正進入一個過渡期，之後所有這些設施將可讓你們使用」。

阿瑟夫指出，「但會有一些管控措施，以免出現對國家或個人不利或誹謗的內容」；他並未證實這些管控措施是否為防火牆的一部分。

巴國商界領袖警告，巴國亟需外國投資帶動發展受限的經濟成長，但當局干擾網路服務的做法，正讓經濟困境雪上加霜。

代表IT公司的巴基斯坦軟體公司協會（Pakistan Software Houses Association）強調，這道防火牆「難以理解的不透明性和立意不明確」，正在削弱巴國經濟發展潛力，甚至可能導致IT產業蒙受多達3億美元（新台幣約96億元）損失。