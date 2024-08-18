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458人用餐染諾羅…日本旅館8月才爆食物中毒 泉水恐也遭污染
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水也被發現可能受到病毒污染。
日本電視台（Nippon TV）16日報導，8月5日到9日間，共有28名曾到黑嶽莊用餐的顧客表示出現腹瀉等症狀。大分縣政府進行調查時，從顧客及服務人員的檢體中驗出諾羅病毒，認定是因為業者提供餐點導致食物中毒。
到這起集體食物中毒事件被察覺前為止，共有逾千人到這間旅館用過餐，並在之後確認458人食物中毒。
另外，不光是用餐顧客，也有人是在旅館腹地內汲取泉水帶回家飲用後發病，因此，大分縣政府認為不光是旅館提供的餐點，連泉水也可能被病毒污染，呼籲民眾留意。
大分縣政府事發後已對該旅館祭出8月13日到15日停業3天的行政處分，但到16日晚間止，這間旅館仍自主停業。
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