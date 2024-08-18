快訊

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

民眾黨政治獻金風暴 柯文哲、蔡壁如台南首同框互動曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

458人用餐染諾羅…日本旅館8月才爆食物中毒 泉水恐也遭污染

中央社／ 東京18日綜合外電報導
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水也被發現可能受到病毒污染。情境示意圖／Ingimage
位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水也被發現可能受到病毒污染。情境示意圖／Ingimage

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水也被發現可能受到病毒污染。

日本電視台（Nippon TV）16日報導，8月5日到9日間，共有28名曾到黑嶽莊用餐的顧客表示出現腹瀉等症狀。大分縣政府進行調查時，從顧客及服務人員的檢體中驗出諾羅病毒，認定是因為業者提供餐點導致食物中毒。

到這起集體食物中毒事件被察覺前為止，共有逾千人到這間旅館用過餐，並在之後確認458人食物中毒。

另外，不光是用餐顧客，也有人是在旅館腹地內汲取泉水帶回家飲用後發病，因此，大分縣政府認為不光是旅館提供的餐點，連泉水也可能被病毒污染，呼籲民眾留意。

大分縣政府事發後已對該旅館祭出8月13日到15日停業3天的行政處分，但到16日晚間止，這間旅館仍自主停業。

日本 諾羅病毒 食物中毒

延伸閱讀

羽球／王齊麟攜手新搭檔邱相榤 出發參加日本公開賽

口嫌體正直 日媒：中批核汙水 卻在福島外海捕魚

準備出航！搭乘「迪士尼郵輪」日本航線 在海上享受迪士尼的夢幻世界吧～

日本東京餐飲店爆痢疾食物中毒！24年首見 勒令停業7天

相關新聞

築起「管控防火牆」？巴基斯坦測試網路降速打壓異議 商界數位專家譴責

活動人士和商界領袖表示，巴基斯坦政府正測試新管控措施打壓異議聲浪，同時降低網路速度和限制社群媒體使用，恐危害經濟復甦

洛杉磯台僑觀光勝地發聲 支持台灣參與聯合國

台灣僑胞今天聚集在洛杉磯知名的觀光景點聖塔蒙尼加碼頭，呼籲美國各界支持台灣參與聯合國

458人用餐染諾羅…日本旅館8月才爆食物中毒 泉水恐也遭污染

位於日本大分縣由布市的旅館「黑嶽莊」，今年8月上旬發生諾羅病毒造成的458人集體食物中毒事件，且可在旅館腹地內汲取的泉水...

火焰吞噬摩天輪車廂…德國音樂節釀起火事故 逾20人受傷

德國警方一名發言人告訴法新社，在萊比錫市（Leipzig）附近舉行的海菲德音樂節（Highfield Festival）...

溫哥華大樓外當「蜘蛛人」！台灣青年加拿大打工度假、體驗生活

加拿大歡迎台灣年輕人打工度假，一年提供名額多達3500個。不少在當地打工的台灣青年認為加拿大可選擇的職業多樣化是一大優勢...

新機場掀巴基斯坦熱議 中巴經濟走廊為何引發大規模抗議活動？

由中國資助，位於巴基斯坦俾路支省重要港口瓜達爾市的全新國際機場即將落成。另據中文媒體6月報導，該機場將於今年年內竣工移交…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。