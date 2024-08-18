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火焰吞噬摩天輪車廂…德國音樂節釀起火事故 逾20人受傷

中央社／ 柏林17日綜合外電報導
德國警方一名發言人告訴法新社，在萊比錫市（Leipzig）附近舉行的海菲德音樂節（Highfield Festival）今晚發生摩天輪起火事故，造成20多人受傷。圖／截自X帳號@johnspectator
德國警方一名發言人告訴法新社，在萊比錫市（Leipzig）附近舉行的海菲德音樂節（Highfield Festival）今晚發生摩天輪起火事故，造成20多人受傷。圖／截自X帳號@johnspectator

德國警方一名發言人告訴法新社，在萊比錫市（Leipzig）附近舉行的海菲德音樂節（Highfield Festival）今晚發生摩天輪起火事故，造成20多人受傷。

法新社報導，摩天輪2個車廂在當地時間晚間9時過後不久起火，火勢迅速被控制下來。

警方發言人表示，共有4人灼傷、1人跌傷，另有18人吸入濃煙嗆傷，現場也有警消人員受傷。

德國媒體公布的照片顯示，火焰吞噬摩天輪車廂，濃濃黑煙直衝天際。

發言人表示，直升機與消防人員反應迅速，傷者全被送往鄰近一家醫院。

海菲德音樂節號稱最大型獨立搖滾音樂節，每年夏天吸引數以千計訪客前往萊比錫郊外人工湖─施特爾姆哈爾湖（Lake Stormthaler）湖畔。

德國 車廂 音樂

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