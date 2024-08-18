溫哥華大樓外當「蜘蛛人」！台灣青年加拿大打工度假、體驗生活

加拿大歡迎台灣年輕人打工度假，一年提供名額多達3500個。不少在當地打工的台灣青年認為加拿大可選擇的職業多樣化是一大優勢，有台灣女孩考上高空繩索證照，當起了「蜘蛛人」，獲得雇主極大讚賞。

目前正在渥太華進修讀書的孫子婷，曾於2021至2022年在加拿大打工度假，那一年的經驗燃起了她繼續深造、進而移民加拿大的信念。

孫子婷認為加拿大處處都是機會。當年她在台灣考取國際工業繩索技術作業協會證照（IRATA Certificate）後，隨即向加拿大公司遞履歷，不久就找到了工作，開始為期一年的打工度假生活。

她在溫哥華多棟不同的大樓外當「蜘蛛人」，利用繩索裝備將自己吊掛於大樓外牆外，從事過多種高空繩索公司承包的項目，例如清洗大樓、防水修繕、裝飾外牆等工作，最高爬至32層樓。

身高僅155公分，看起來嬌小纖細的孫子婷卻能每天背著6至7公斤的裝備、並提著大水桶上工。她對中央社說：「真的挺辛苦的，還要忍受風吹日曬雨淋。」但這份工作有獨特魅力，「在高空的視野是非常不一樣的，你不僅享受天際之美，還可以俯視溫哥華難得一見的角落，可能意外發現某個景點或餐廳，下班後就可以去逛逛。」

孫子婷說加拿大很有包容性、多元化，各種職業都很歡迎外國人加入，雇主和其他同事並不會因為她看似嬌小、又是亞洲面孔而排斥她。「同事們都很友善，常主動幫我提重物。老闆很讚揚我的工作表現，還主動說要幫我延長工簽。」

因為對加拿大美好的印象，她去年底再度登陸加拿大讀書深造，希望未來能長期定居。

鄭頌詩曾於2019年到多倫多旅遊，之後對加拿大念念不忘，因此去年申請打工度假，很開心第一輪就中籤了，原在台灣有10年美容服務經驗的她，很順利在渥太華找到自己擅長的工作。

鄭頌詩說加拿大重視平等包容，人民多謙和有禮，會讓外來臨時工或新移民都感到舒服。她說：「我很喜歡渥太華，沒有那麼多華人，可以有更多練習英語的機會，這對我下一步要進修念書很有幫助。」

鄭頌詩表示，獨自到海外生活是人生難得的歷練。「除了人脈網絡、語言能力大有斬獲外，也更懂得感恩，例如看到有許多流浪漢和毒癮者遊蕩街頭，我會珍惜已有的幸福，也希望自己未來更有能力幫助其他人。」

駐加拿大台北經濟文化代表處代表曾厚仁是促成台加兩國年輕人可互至當地打工的重要推手。

他對中央社說：「2010年我擔任外交部北美司司長時，台加兩國簽訂了打工度假備忘錄，當年本約定先互惠200個名額，但同年就申請熱烈，故一舉加碼至700人；隔年又調升為1000人；執行多年後陸續增加名額，如今加拿大一年已提供3500個名額給台灣。」

曾厚仁很欣慰看到越來越多台灣年輕人走到海外打工、體驗生活，並稱許多加拿大政要或行業菁英都曾向他讚揚台灣年輕人的優秀素質。「我們相信國家的交流主要從『人』出發，台灣年輕人展現的創意與活力深獲加拿大肯定，這無形中對台加關係進一步提升有莫大助益。」