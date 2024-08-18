洛杉磯台僑觀光勝地發聲 支持台灣參與聯合國
台灣僑胞今天聚集在洛杉磯知名的觀光景點聖塔蒙尼加碼頭，呼籲美國各界支持台灣參與聯合國。
洛杉磯僑界發起「支持台灣參與聯合國」系列遊行，今天第一站在聖塔蒙尼加碼頭（Santa MonicaPier），30多人身穿寫著Taiwan的上衣、舉布條「世界和平」、「團結為台灣」。
聖塔蒙尼加碼頭歷史超過百年，沿線有數公里的海灘美景。這是觀光客到訪洛杉磯的必遊景點。電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）、「鋼鐵人」（IronMan）都曾在此取景。
發起人之一的李賢群受訪表示，活動主要目的是向美國各界表達，台灣做為一個民主國家，有權也有能力參與國際社會，為世界做出貢獻。
他表示，遊行過程中印象最深刻的是，有人原本不知道台灣處境，見到遊行人群，停下腳步聽取台僑分享理念。也有挺台的美國人，看到一群人身穿Taiwan衣服，上前送暖，表達支持並合影留念。
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