洛杉磯台僑觀光勝地發聲 支持台灣參與聯合國

台灣僑胞今天聚集在洛杉磯知名的觀光景點聖塔蒙尼加碼頭，呼籲美國各界支持台灣參與聯合國。

洛杉磯僑界發起「支持台灣參與聯合國」系列遊行，今天第一站在聖塔蒙尼加碼頭（Santa MonicaPier），30多人身穿寫著Taiwan的上衣、舉布條「世界和平」、「團結為台灣」。

聖塔蒙尼加碼頭歷史超過百年，沿線有數公里的海灘美景。這是觀光客到訪洛杉磯的必遊景點。電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）、「鋼鐵人」（IronMan）都曾在此取景。

發起人之一的李賢群受訪表示，活動主要目的是向美國各界表達，台灣做為一個民主國家，有權也有能力參與國際社會，為世界做出貢獻。