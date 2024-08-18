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印度辦南方世界之聲高峰會 氣候變遷與新科技成焦點

中央社／ 新德里18日專電
印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的議題。中央社
印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的議題。中央社

印度主辦的南方世界之聲高峰會落幕，外交部長蘇杰生在臨時召開的記者會中表示，氣候變遷的議題與新科技帶來的挑戰，是這次峰會備受關注的焦點。

印度主辦第3屆南方世界之聲高峰會（Voice ofGlobal South Summit），共有123個國家參加，當中不含中國與巴基斯坦，峰會有21個國家的元首或政府首長級人士、34名外交部長及另外118名部會首長參與。

所謂南方世界（Global South）又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家。

這次峰會的主題是「強化南方世界力量 實現永續未來」（An Empowered Global South for a Sustainable Future），峰會的領導人會議由印度總理莫迪（Narendra Modi）主持。

莫迪在致詞時指出，南方世界之聲協助非洲聯盟（African Union）成為20國集團（G20）常任成員，關注氣候變遷因應、健康與糧食安全、能源問題，也處理恐怖主義、分離主義、極端主義，還有科技上的挑戰和過時的國際架構等議題。

此外，莫迪也談到印度本身的發展，舉出包括「生活任務」（Mission LiFE）、屋頂裝設太陽能板、統一支付介面（UPI）等，都是印度正與全球各國經驗分享的例子。

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）在臨時召開的記者會中表示，此次峰會的重點是要共同應對南方世界或發展中國家面臨的挑戰。

蘇杰生在分享峰會相關細節時提到，氣候變遷問題受到關注，許多領導人也談到新技術帶來的挑戰等問題。

蘇杰生表示，氣候議題是峰會中極受關注的焦點，幾乎每位領導人都談到極端天氣的問題，許多人也提到碳排放帶來的挑戰與日益嚴重的污染問題。

他說：「與永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）相關的議題十分廣泛，其中許多是與資源有關，且疫情留下的傷痕仍清晰可見。」

至於新技術帶來的挑戰，蘇杰生表示，峰會中提到了人工智慧、網路的虛擬世界，以及該如何為這樣的新時代儲備人力資源，也具體關切到該如何降低數位落差等面向。

印度過去幾年一直將自己定位為在國際間具發言權的角色，並向國際提出對南方世界或發展中國家的關切、挑戰和期許。

去年擔任20國集團（G20）輪值主席國，印度為了造福南方世界，也將議題聚焦於包容性提升、數位創新、氣候變遷因應、公平的全球醫療服務等。

G20 印度 外交部 氣候變遷 莫迪

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