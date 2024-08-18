北海道機場商家遺失剪刀致航班大亂 旅客被迫留宿

日本北海道新千歲機場昨天發生候機室內商店遺失一把剪刀，必須重新進行安檢作業，導致225個航班延誤或被取消的罕見狀況，甚至有旅客因無交通工具被迫留宿機場一晚。

日本讀賣新聞報導，北海道新千歲機場昨天發生的航班混亂一直持續到今天凌晨，機場方面特別開放航廈4樓空間供無法離開機場的旅客使用，並針對有需求的旅客提供睡袋及墊子。

航班混亂肇因於航廈候機室內店家昨天遺失一支剪刀，造成所有旅客被迫重新接受安檢等。因此，昨天有旅客盡顯疲態在新千歲機場航廈4樓地板鋪上墊子睡覺。

從岡山市返回札幌市工作的59歲男性上班族說，本來班機會在昨天晚間9時抵達新千歲機場，結果延誤到今天凌晨零時，因為沒有交通工具，只能睡在機場等今天上午的首班電車。

昨天發生剪刀遺失正好碰上日本一年一度盂蘭盆節收假尖峰期，造成225個航班出現延誤或被取消的混亂情況，並持續到今天凌晨。

營運新千歲機場的北海道機場公司表示，剪刀遺失發生在昨天上午9時30分左右，考量到可能被攜入機艙內，在跟日本政府國土交通省商議後，決定從10時20分左右起暫停安全檢查，並安排已完成安檢進入候機室的旅客回到檢查場所重新安檢。

雖然最後這把剪刀還是沒被找到，但由於確認安全無虞，昨天中午12時20分左右重啟安全檢查作業，飛往東京羽田機場的航機因此延誤約2小時30分才起飛。