遠離手機成癮 大馬辦離線16小時活動鼓勵真實互動

澳洲保健公司維達（VitaHealth）與大馬房產麗陽機構（Tropicana）昨天舉辦Offline 16活動，盼參與者在16小時內禁用任何電子設備，戒除手機成癮，專注交朋友，享受當下。

維達大馬和新加坡區執行長（CEO）馬欽樉接受採訪表示，「我們與手機的連結太多，以至於忽略了身邊的人，這次活動意欲傳遞讓參與者關注心理健康的訊息是必須自己擁有全方面的健康，才有力量照顧其他人」。

她指出，Offline 16為參與者創造一個非虛擬的真實體驗，讓平常被電子設備掠奪的注意力回到當下。

Offline 16系列活動包含羽球、瑜珈、尊巴（Zumba）、聲頻浴（Sound Bath）、脫口秀與現場樂隊等。活動現場也規劃放鬆空間，提供參與者在空間內閱讀與使用按摩椅，增進彼此交流。

這次系列活動之一的羽球項目，邀請2024巴黎奧運女雙第4名的陳康樂（Pearly Tan）擔任大使。

陳康樂告訴中央社記者，「看到很多人想要跟自己打球，很開心自己能在羽球項目帶給他們樂趣，也讓參與者想要去打球」。她還說，現場看到一些小孩，很希望未來有更多人在羽球方面發展。

陳康樂很支持這個活動，她說，因為現在的人使用手機時間長，今天能夠走出來認識大家，是一個很有意義的活動。

她說：「如果常關在家裡，對身體有點不健康，但是多出來運動、打打球，我覺得對身體健康方面都有所提升。」

活動參與者芷瑄表示，平常沒有工作的時候，使用手機的時間差不多在12個小時，今天參加早上的活動感覺專注度不夠，活動結束後會嘗試找一些活動來減少自己玩手機的時間。

活動參與者廖德來強調，人到了一個年紀要好好維持自己的健康，今後也後會減少熬夜時間、盡量給自己一個小時的時間去運動或是放空。

Offline 16是維達與麗陽機構為了紀念世界衛生組織（WHO）訂定的世界心理健康日，首次合作舉辦的系列活動，活動主題以HEALTHY LIFE，HAPPY VIBES（健康生活，快樂氛圍）為主題，鼓勵參與者遠離手機成癮，享受與人面對面的交流。