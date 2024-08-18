俄羅斯遠東地區7.0地震 仍有餘震但無海嘯威脅

根據俄羅斯地方地震監測機構，位於俄國遠東地區的堪察加半島外海今天凌晨發生規模7.0地震，但已無海嘯威脅。

法新社報導，俄羅斯緊急應變當局表示，包括堪察加首府彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）在內的沿海地區都能感受搖晃。

俄羅斯緊急應變部堪察加分部在社群平台Telegram上表示：「救援和消防人員組成的行動小組正在檢查建築物。」

根據美國地質調查所（USGS）報告，當地時間上午7時剛過，彼得羅巴甫洛夫斯克市以東約90公里處發生地震，震源深度近50公里。

美國國家海嘯警報中心（U.S. National TsunamiWarning Center）最初發布海嘯威脅，後來表示威脅已過，至於堪察加地方當局則從未發布海嘯警報。

俄羅斯統一地球物理服務局（Unified GeophysicalService）堪察加分部在網站上表示，在第一起地震後又記錄到幾次餘震，但強度較低。

路透社報導，俄羅斯緊急應變部堪察加分部通報說，這場地震沒有海嘯威脅，餘震規模落在3.9至5.0。

俄羅斯緊急應變部堪察加分部在Telegram表示，「這些餘震大多都不易察覺」。