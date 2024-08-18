快訊

柯文哲的真正危機 還是在北市長任內的三大案

觀光入出境旅客人次 截至5月逆差逾2倍創新高

倫敦索麥塞宮控制住火勢 梵谷等大師畫作藏品無恙

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

位於英國倫敦市中心的歷史文化景點「索麥塞宮」屋頂今天發生大火，約125名消防員趕赴現場滅火，所幸畫家梵谷、馬奈、莫內與塞尚等大師畫作的藝術藏品安然無恙。

路透社報導，倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，今天午前傳出火警後，出動25輛消防車至現場部署救災；警方則指沒有人員傷亡通報。

倫敦消防局官員告訴記者，消防員正致力撲滅最後幾處火勢，且會在現場待到明天，而起火原因正在調查中。

這名官員還說，火災發生於索麥塞宮頂樓空間，建築物屋齡及設計對消防員進行滅火構成挑戰。

索麥塞宮（Somerset House）座落在泰晤士河（Thames River）河畔，這處景點的歷史可追溯至1547年。這棟建築物過去是一座王宮，現在被當作藝術、文化和娛樂中心。

起火地點是在索麥塞宮西翼，那裡是辦公室區域，收藏梵谷（Vincent van Gogh）耳朵包著繃帶的自畫像等無價畫作的科陶德美術館（Courtauld Gallery）則是位於北廂，預定明天可重新開放參觀。

倫敦 景點 消防員

延伸閱讀

名畫很安全…英百年建築薩默塞特府信託基金主任：起火點附近沒藝術品

館藏梵谷等大師名作！英倫敦百年歷史建築大火 逾百名消防員灌救中

泰勒絲恐攻危機後倫敦登台 歐洲場順利落幕？沒人敢掛保證

「梵谷當時看到了什麼？」大師筆下「月暈」魅力，不見悲苦反而浪漫甘甜

相關新聞

名畫很安全…英百年建築薩默塞特府信託基金主任：起火點附近沒藝術品

英國BBC報導，倫敦歷史數百年、收藏梵谷等大師作品的薩默塞特府（Somerset House）稍早起火，人們非常憂心內部...

館藏梵谷等大師名作！英倫敦百年歷史建築大火 逾百名消防員灌救中

英國天空新聞報導，倫敦擁有數百年歷史、收藏梵谷和莫內等大師名作的薩默塞特府（Somerset House）17日驚傳起火...

颶風厄尼斯托登陸百慕達 造成近2萬6000戶停電

颶風厄尼斯托今天凌晨猛烈襲擊英國海外領地百慕達帶來強風大雨，並在登陸之際造成大部分地區電力中斷，近2萬6000戶停電。氣...

彷彿懸疑電影...墨西哥毒梟在美國被捕 黑吃黑還是「叛國」充滿謎團

惡名昭彰的墨西哥販毒集團首腦贊巴達（Ismael "El Mayo"Zambada）意外在美國被捕，不但充滿了Netfl...

旅菲台人水果店被搶 警衛以一敵五獲獎勵

菲律賓大馬尼拉地區一家水果店日前遭歹徒持槍闖入搶劫，警衛以一敵五並擊斃主嫌，獲台籍店主獎勵。菲律賓一些地方治安欠佳，駐菲...

印度實習女醫遭姦殺...醫師發起24小時全國罷工 提5訴求保障安全

一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。