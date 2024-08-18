倫敦索麥塞宮控制住火勢 梵谷等大師畫作藏品無恙
位於英國倫敦市中心的歷史文化景點「索麥塞宮」屋頂今天發生大火，約125名消防員趕赴現場滅火，所幸畫家梵谷、馬奈、莫內與塞尚等大師畫作的藝術藏品安然無恙。
路透社報導，倫敦消防局（London Fire Brigade）表示，今天午前傳出火警後，出動25輛消防車至現場部署救災；警方則指沒有人員傷亡通報。
倫敦消防局官員告訴記者，消防員正致力撲滅最後幾處火勢，且會在現場待到明天，而起火原因正在調查中。
這名官員還說，火災發生於索麥塞宮頂樓空間，建築物屋齡及設計對消防員進行滅火構成挑戰。
索麥塞宮（Somerset House）座落在泰晤士河（Thames River）河畔，這處景點的歷史可追溯至1547年。這棟建築物過去是一座王宮，現在被當作藝術、文化和娛樂中心。
起火地點是在索麥塞宮西翼，那裡是辦公室區域，收藏梵谷（Vincent van Gogh）耳朵包著繃帶的自畫像等無價畫作的科陶德美術館（Courtauld Gallery）則是位於北廂，預定明天可重新開放參觀。
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