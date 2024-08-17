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館藏梵谷等大師名作！倫敦百年歷史建築大火 逾百名消防員灌救中

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館藏梵谷等大師名作！英倫敦百年歷史建築大火 逾百名消防員灌救中

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國倫敦擁有數百年歷史、收藏梵谷和莫內等大師名作的薩默塞特府17日驚傳起火，目前已有約125名消防員在現場灌救，未傳出傷亡。但起火原因尚不明。美聯社
英國倫敦擁有數百年歷史、收藏梵谷和莫內等大師名作的薩默塞特府17日驚傳起火，目前已有約125名消防員在現場灌救，未傳出傷亡。但起火原因尚不明。美聯社

英國天空新聞報導，倫敦擁有數百年歷史、收藏梵谷和莫內等大師名作的薩默塞特府（Somerset House）17日驚傳起火，目前已有約125名消防員在現場灌救，未傳出傷亡。但起火原因尚不明。

天空新聞指出，緊急服務部門正努力阻止火勢蔓延，並稱「火只有燒到建築的一小部分」。社群媒體流傳影片和照片顯示，薩默塞特府部分屋頂區域起火，竄出滾滾濃煙，人們憂心內部收藏的藝術名作安危。

倫敦消防隊表示，現場有20輛消防車，他們正試圖控制該建築屋頂的火勢。聲明補充：「消防隊共接獲超過10通火警通報，而第一通是在上午11時59分左右接到的。」

薩默塞特府原訂當天舉行的霹靂舞活動因此取消，據稱工作人員和民眾都是安全的。薩默塞特府聲明說：「由於建築小部分區域起火，薩默塞特府目前已關閉。所有工作人員和民眾皆安全，現場已關閉。倫敦消防隊也迅速趕到現場，我們正和他們密切合作控制火勢蔓延。」

薩默塞特府的歷史可以追溯到1547年。它曾作為英國國王和王后的居所、政府機構及藝術中心等，其中庭在冬季則作為開放式溜冰場，深受人們喜愛。

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