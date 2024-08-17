旅菲台人水果店被搶 警衛以一敵五獲獎勵

菲律賓大馬尼拉地區一家水果店日前遭歹徒持槍闖入搶劫，警衛以一敵五並擊斃主嫌，獲台籍店主獎勵。菲律賓一些地方治安欠佳，駐菲律賓代表周民淦提醒國人保持警覺。

遇劫水果店位於菲律賓金融中心馬卡蒂市（Makati）。14日凌晨時分，5名歹徒闖入店中，在控制警衛及其他店員之後，其中2人上到二樓搜括財物，另3人留在一樓把風。

過程中，歹徒聽到外面傳來巡邏警車的警笛聲，開始慌亂，警衛於是把握機會開槍反擊，擊斃主嫌、其餘4人逃逸，據信有2人中彈受傷。

警方表示，死亡嫌犯是當地惡名昭彰的搶劫集團首腦，背負謀殺未遂、搶劫及劫車等多項控告。

所幸台籍店主當時不在店中，未受到傷害。

店主今天告訴中央社，事件應是隨機搶劫，除了部分員工的手機被搶走之外，並無重大財物損失。

他已向這名警衛頒發獎金，感謝他英勇盡責。

另一方面，駐菲律賓代表周民淦表示，近來接到數件台人抵菲旅遊或考察遭到扒竊事件，有人失去信用卡、護照，且信用卡被盜刷。

周民淦說，提醒國人來菲旅遊、洽公時保持警覺，財不露白，背包和貴重物品最好是放在胸前視線可及的地方。