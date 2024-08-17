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印度實習女醫遭姦殺...醫師發起24小時全國罷工 提5訴求保障安全

中央社／ 新德里17日專電
一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全國性罷工，還提出5點訴求要求保障安全。圖／歐新社
一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全國性罷工，還提出5點訴求要求保障安全。圖／歐新社

一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全國性罷工，還提出5點訴求要求保障安全。

這起駭人聽聞的事件發生在公立的RG Kar醫院，事發一周後，印度醫學會（Indian Medical Association,IMA）宣布今天上午6時起，在全國暫停非緊急性醫療服務24小時。

在各地陸續出現抗議活動之際，有民眾闖進RG Kar醫院大肆破壞，還有人因此遭逮捕、拘留，印度醫學會也對這樣的行為予以譴責。

印度醫學會在聲明中指出，所有的基礎醫療服務仍會進行，傷患仍將獲得處置，但這次罷工將是全國性的。

聲明中提到，RG Kar醫院爆發的事件，凸顯了兩個方面的醫院暴力，一個是女性欠缺安全環境造成的野蠻犯罪，另一個是缺乏有組織的安全規範引發的流氓行為。

聲明補充道：「犯罪和破壞行為震驚全國，此刻，醫界和全國都是受害者。」

印度新德里電視台（NDTV）指，印度醫學會並提出5項訴求，希望能保障安全。這些訴求包括：制定重大政策解決針對醫師和醫院的暴力行為、將醫院定為安全管制區、徹底改善住院醫師的工作和生活條件、對這次事件進行徹底調查並嚴懲犯罪者、給受害者家屬適當且有尊嚴的賠償。

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