不只拿來「泡」...捷克溫泉納入醫療健保 泉水可用來治病

大多數人認為溫泉是用來「泡」的，但在捷克盧哈喬維采溫泉小鎮，溫泉不只能泡，還能飲用，且被用於治療疾病。溫泉也被納入醫療健保，捷克民眾若取得醫師診斷證明，「泡溫泉」費用可由健保支付。

盧哈喬維采（Luhačovice）位在捷克東部，擁有捷克摩拉維亞地區（Moravia Region）最大的溫泉，也是捷克第4大溫泉。

盧哈喬維采鎮導覽員雅科波瓦（Veronika Jakobová）表示，盧哈喬維采以豐富的溫泉資源聞名。這個地區共有16個泉眼，溫泉水富含鈉、鈣、鎂、碘、氟等礦物元素，當地最著名泉水為Vincentka。

在盧哈喬維采鎮溫泉口周圍，許多民眾自備水杯接泉水來喝，甚至帶好幾個瓶子把溫泉水裝回家。記者實際體驗，溫泉味道除了酸鹹外，還有濃厚的鐵味。

雅科波瓦說，盧哈喬維采的溫泉被廣泛應用在飲用治療、吸入療法及二氧化碳浴。她也介紹「飲水療法」，建議患者每天早上飲用最多200毫升溫泉水，接下來避免進食或飲水，以便讓礦物元素在喉嚨發揮作用。

雅科波瓦說，如果只在盧哈喬維采短暫停留，也能到商店購買瓶裝溫泉水，以便回家後繼續飲水療法。

盧哈喬維采小鎮短短一條街上，就有各式溫泉飯店林立。雅科波瓦說，身體健康的捷克人會單純來這裡放鬆度假；如果身體有狀況，經醫生診療後具診斷證明，可以來飯店接受溫泉療程，「費用由保險支付」。

除了溫泉，盧哈喬維采每年5月到9月舉辦許多戲劇、音樂活動，其中以楊納傑克（Leoš Janáček）音樂節最知名。楊納傑克是捷克知名作曲家，曾在1903至1926年間多次造訪盧哈喬維采，創作不少優秀作品，讓他成為盧哈喬維采重要文化象徵。

盧哈喬維采還有一位代表人物尤爾科維（Dušan Jurkovič），他是著名斯洛伐克建築師，在盧哈喬維采設計許多飯店與別墅。色彩繽紛的木製建築風格，成為當地建築特色。