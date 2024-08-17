快訊

台北大巨蛋何時舉辦演唱會？ 李四川臉書PO照：相信已不遠了

疑遭機具撞傷 半邊身體變形！新北淡水建築工地意外1人慘死

仍有3人失蹤…陸船翻覆7人落海 4人獲救其中一名無生命跡象

不只拿來「泡」...捷克溫泉納入醫療健保 泉水可用來治病

中央社／ 布拉格17日專電
盧哈喬維采（Luhačovice）位在捷克東部，擁有捷克摩拉維亞地區最大的溫泉。街上許多店面販賣加入溫泉水的「溫泉餅乾」（spa wafers）。圖／中央社
盧哈喬維采（Luhačovice）位在捷克東部，擁有捷克摩拉維亞地區最大的溫泉。街上許多店面販賣加入溫泉水的「溫泉餅乾」（spa wafers）。圖／中央社

大多數人認為溫泉是用來「泡」的，但在捷克盧哈喬維采溫泉小鎮，溫泉不只能泡，還能飲用，且被用於治療疾病。溫泉也被納入醫療健保，捷克民眾若取得醫師診斷證明，「泡溫泉」費用可由健保支付。

盧哈喬維采（Luhačovice）位在捷克東部，擁有捷克摩拉維亞地區（Moravia Region）最大的溫泉，也是捷克第4大溫泉。

盧哈喬維采鎮導覽員雅科波瓦（Veronika Jakobová）表示，盧哈喬維采以豐富的溫泉資源聞名。這個地區共有16個泉眼，溫泉水富含鈉、鈣、鎂、碘、氟等礦物元素，當地最著名泉水為Vincentka。

在盧哈喬維采鎮溫泉口周圍，許多民眾自備水杯接泉水來喝，甚至帶好幾個瓶子把溫泉水裝回家。記者實際體驗，溫泉味道除了酸鹹外，還有濃厚的鐵味。

雅科波瓦說，盧哈喬維采的溫泉被廣泛應用在飲用治療、吸入療法及二氧化碳浴。她也介紹「飲水療法」，建議患者每天早上飲用最多200毫升溫泉水，接下來避免進食或飲水，以便讓礦物元素在喉嚨發揮作用。

雅科波瓦說，如果只在盧哈喬維采短暫停留，也能到商店購買瓶裝溫泉水，以便回家後繼續飲水療法。

盧哈喬維采小鎮短短一條街上，就有各式溫泉飯店林立。雅科波瓦說，身體健康的捷克人會單純來這裡放鬆度假；如果身體有狀況，經醫生診療後具診斷證明，可以來飯店接受溫泉療程，「費用由保險支付」。

除了溫泉，盧哈喬維采每年5月到9月舉辦許多戲劇、音樂活動，其中以楊納傑克（Leoš Janáček）音樂節最知名。楊納傑克是捷克知名作曲家，曾在1903至1926年間多次造訪盧哈喬維采，創作不少優秀作品，讓他成為盧哈喬維采重要文化象徵。

盧哈喬維采還有一位代表人物尤爾科維（Dušan Jurkovič），他是著名斯洛伐克建築師，在盧哈喬維采設計許多飯店與別墅。色彩繽紛的木製建築風格，成為當地建築特色。

健保 捷克 溫泉 音樂

延伸閱讀

捷克國家古蹟大火後華麗轉身 水藍色空間驚豔亮相

《2024日本溫泉100選》日本溫泉懶人包統整，5大溫泉禮儀一次就看懂！

岩手花卷溫泉改裝換新！還能夜遊「夢幻玫瑰花園」

台灣女子馬戲團「創造焦點」 首登捷克最大夏日馬戲節

相關新聞

印度實習女醫遭姦殺...醫師發起24小時全國罷工 提5訴求保障安全

一名女實習醫師9日在加爾各答（Kolkata）一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，醫師們更發起24小時的全...

不只拿來「泡」...捷克溫泉納入醫療健保 泉水可用來治病

大多數人認為溫泉是用來「泡」的，但在捷克盧哈喬維采溫泉小鎮，溫泉不只能泡，還能飲用，且被用於治療疾病。溫泉也被納入醫療健...

捷克國家古蹟大火後華麗轉身 水藍色空間驚豔亮相

位在捷克普斯特夫尼的利布申木屋，以鮮豔用色的建築風格著稱，1995年被列為國家文化古蹟。2014年不幸被大火焚毀，重建後...

日本百貨貼簡體字公告 陸網友怒轟歧視中國人

日本東京新宿伊勢丹百貨地下一樓的樓梯間先前張貼簡體字公告，寫著「注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食」，由於沒有其他...

日本東京餐飲店爆痢疾食物中毒！24年首見 勒令停業7天

日本東京都港區「TOMBOY赤坂店」發生5名顧客感染細菌性痢疾事件，其中1人短暫住院，但目前所有人都在康復中，是2000...

暴雨沖垮烏干達垃圾山！數十人睡夢中遭活埋 死亡數增至35人

烏干達首都康培拉（Kampala）一座垃圾山9日發生山崩，截至目前，死亡人數已上升至35人，其中包括12名年輕人。警方透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。