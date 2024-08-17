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捷克國家古蹟大火後華麗轉身 水藍色空間驚豔亮相

中央社／ 布拉格17日專電
利布申木屋內從桌椅、牆壁到天花板皆是水藍色，呈現柔和舒適的視覺效果。牆上的木製浮雕展示斯拉夫的傳說故事，是建築亮點之一。圖／中央社
利布申木屋內從桌椅、牆壁到天花板皆是水藍色，呈現柔和舒適的視覺效果。牆上的木製浮雕展示斯拉夫的傳說故事，是建築亮點之一。圖／中央社

位在捷克普斯特夫尼的利布申木屋，以鮮豔用色的建築風格著稱，1995年被列為國家文化古蹟。2014年不幸被大火焚毀，重建後如今重新開放，吸引鄰國遊客前來觀光，利布申木屋經理尼克爾表示：「歡迎亞洲遊客造訪。」

位在捷克東部、靠近波蘭邊界的普斯特夫尼（Pustevny），著名的利布申木屋（Libušín Cottage）吸引旅客目光。木屋由深棕色木材建構，屋簷、窗框則塗上紅、黃等鮮豔色彩，增添明亮生動的視覺效果。

推門進去，映入眼簾是大片的「水藍色」，從桌椅、牆壁到天花板皆水藍色，呈現柔和舒適的視覺效果。牆上的木製浮雕展示斯拉夫的傳說故事，以及動植物與幾何圖案，是建築亮點之一。

利布申木屋經理尼克爾（Jakub Nikl）環視四周說道：「這個木屋裡約有20種藍色。」他分享，這棟建築建在1899年，由知名斯洛伐克建築師尤爾科維（Dušan Jurkovič）設計，內部壁畫是捷克畫家阿勒什（Mikoláš Aleš）繪製。而建築名稱「利布申」，則是以捷克公主利布薩（Libuše）來命名。

利布申木屋以「新藝術風格」（Art Nouveau）著稱，目前功能為提供捷克傳統食物的餐廳，旁邊的馬緬卡旅社（Maměnka Hotel）也採用同樣風格設計。1995年，這兩棟建築皆被宣布為國家文化古蹟。

然而，2014年3月3日的一場火災，摧毀利布申木屋的結構與壁畫。火災發生後，捷克人對古蹟被焚毀感到痛心，於是發起募款活動，最終募集足夠經費進行修繕。

修復工作耗時4年，逾220名工匠輪流施工，並堅持用傳統木工技藝，力求恢復原貌。工匠對木材也有所堅持，木材選自海拔500公尺以上的冷杉，在最佳時機採伐。

儘管修復過程具挑戰，最終利布申木屋順利修復，並在2020年7月30日正式開放，重現這座歷史建築的輝煌。

尼克爾表示，普斯特夫尼雖不如其他捷克城市有名，但值得來訪；除了捷克人外，許多波蘭人來此觀光，德國人也會來，歡迎亞洲遊客也來造訪這棟獨特建築。

馬緬卡旅社（Maměnka Hotel）內部以水藍色基調為主。這棟旅社也在1995年被列為捷克國家文化古蹟。圖／中央社
馬緬卡旅社（Maměnka Hotel）內部以水藍色基調為主。這棟旅社也在1995年被列為捷克國家文化古蹟。圖／中央社
利布申木屋目前為提供捷克傳統食物的餐廳。木屋的櫥櫃也是水藍色，木製浮雕呈現動植物與幾何圖案。圖／中央社
利布申木屋目前為提供捷克傳統食物的餐廳。木屋的櫥櫃也是水藍色，木製浮雕呈現動植物與幾何圖案。圖／中央社

古蹟 捷克 歷史建築 火災

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