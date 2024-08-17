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抗議挨餓 海地囚犯越獄12死

中央社／ 海地太子港16日綜合外電報導

海地聖馬科市市長菲耶弗（Myriam Fievre）說，聖馬科市今天發生越獄事件，造成12名囚犯喪命。這是海地近月第3起越獄事件，幫派暴力問題促使人道危機延燒。

聖馬科市（Saint-Marc）位在海地首都太子港（Port-au-Prince）北方約88公里。

路透社報導，檢察官佛蘭斯華（Venson Francois）說，監獄狀況在今天下午獲得控制，但居民仍應保持警惕，留意越獄者。這座監獄關押大約540名囚犯。

佛蘭斯華說：「情況已獲控制，但結果很慘。所有獄警宿舍都被燒毀。檔案也被燒毀。他們放火燒了牢房之外的所有東西。」

社群媒體稍早出現的未經證實影片顯示有人爬牆，周圍有刺鐵絲網的牆壁冒煙，現場發生巨大的爆炸和火災。

地方政府官員蒙塔斯（Walter Montas）表示，這起事件是由一場自發性抗議活動演變而成，因為囚犯沒有東西吃，面臨極差的健康狀況。

美聯社報導，海地國家警察發言人說，11名涉嫌越獄的囚犯在與警方的槍戰中遭擊斃，1人被捕，但未提供更多細節，包括囚犯逃跑人數。

海地 監獄

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