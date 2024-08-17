日本東京發生志賀氏桿菌食物中毒 24年來首見

日本東京都政府昨天公布，轄內發生5人在餐飲店用餐後出現因志賀氏桿菌造成的食物中毒症狀，目前都在康復中。這是東京都從2000年開始統計以來首例；該店家已遭停業7天處分。

日本讀賣新聞報導，分屬3組不同顧客的5名男女日前到東京都港區一家餐飲店用餐後，出現因志賀氏桿菌（Shigella）造成的食物中毒症狀，雖然其中1人一度住院接受治療，但目前5人已在康復中。

這是東京都政府從2000年開始統計以來，首度確認有因為志賀氏桿菌引發食物中毒的案例。

根據東京都政府公布內容，出現食物中毒症狀的5人中有4人是在今年7月31日前去用餐，另1人則是8月1日到該店用餐，他們在吃完店內提供餐點後出現腹瀉及腹痛等症狀。

港區保健所在調查時從其中兩名患者體內驗出志賀氏桿菌，由於5名患者共通點只有在該店用餐，所以保健所認定這起案例是志賀氏桿菌造成的食物中毒。當局已從8月16日起對該店祭出停業7天行政處分。

TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省統計顯示，這是日本全境自2018年後再度出現志賀氏桿菌造成的食物中毒案例，也是東京都內從2000年開始統計以來首例。