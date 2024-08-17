印度女醫師遭姦殺引爆全國抗議！1500人被捕 醫護今罷工24小時
印度加爾各答本月9日發生一起駭人姦殺案，一名31歲實習女醫生在醫院內遭性侵殺害，引爆印度全國抗議浪潮，地方官員和警方指，示威者在多處設立路障，公共交通受阻，超過1500人被捕。
印度醫學協會呼籲全國超過100萬名醫生，17日早上起罷工24小時，除了急診室外，暫停其餘全部服務。協會主席表示，印度醫護界大部分由女性組成，已經多次要求對她們的安全加強保障。
事發於本月9日，加爾各答一名女實習醫師被發現死於公立的RG Kar醫院，屍體呈半裸狀態。警方表示，事件發生在凌晨3時到5時之間。驗屍報告顯示，女醫師遭人勒斃前曾被性侵。
此案原由加爾各答警方調查，但因事件引發全國關注，因此轉由中央調查局（CBI）接手調查。
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