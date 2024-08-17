印度女醫師遭姦殺引爆全國抗議！1500人被捕 醫護今罷工24小時

今年的第7號颱風安比往日本關東地區前進，今（16）日下午羽田機場和成田機場大部分的航班因此取消，而根據航空追跡平台「Flightradar24」，這2大機場的上空於在下午幾乎沒有飛機，在少數起降的飛機中，阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空受到關注，追跡率達全球第一，而由東京飛往台北的長榮航空BR 183航班也不惶多讓，一度佔據追跡率第一名的位置。

2024-08-16 20:26