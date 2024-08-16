颱風安比逼近日本關東 出現零星災情逾6000戶停電

中央社／ 東京16日專電

日媒報導，威力強大的今年第7號颱風安比逼近日本關東，出現強風大雨，關東逾6000戶停電。關東、東北的福島縣、宮城縣發生「線狀對流」造成屋舍浸水、土石災害危險度急遽增高。

日本放送協會（NHK）根據氣象廳資訊報導，颱風安比今晚10時（台灣時間9時）左右在千葉縣銚子市的東南東120公里外海，以每小時15公里速度朝北北東前進。

颱風中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺，自中心起東南側165公里以內及西北側95公里以內颳起風速每秒25公尺以上暴風。

今晚颱風安比逼近關東，晚間8時至10時之間觀測到瞬間最大陣風風速，千葉縣銚子市每秒24.8公尺、成田機場每秒23.1公尺、茨城縣水戶市每秒20.6公尺。

神奈川縣有民眾因強風受傷，東京都內和千葉縣出現樹木被強風吹倒，導致交通受阻情形。此外，千葉縣、茨城縣、東京都的福生市、埼玉縣等地共約6170戶停電。

部分新幹線（高鐵）、電車、鐵路等為安全起見，採取預防性停駛措施。東海道新幹線今天全天東京與名古屋之間的北上南下列車停駛；東北新幹線等今天上午11時左右起部分列車停駛；湘南新宿線等的首都圈電車部分列車預防性停駛。

明天（17日）將視檢查設備後的狀況，部分列車可能停駛或發車時間大幅延後。明天上午5時鐵路公司判斷是否照常行駛。

颱風安比漸朝北前進，預估17日凌晨到清晨間逼近日本東北的太平洋一側。

日本氣象廳預估，受到颱風安比影響，關東廣範圍地區颳強風。今天的最大風速，關東的外海是每秒40公尺、關東的陸地及東北的太平洋一側外海每秒30公尺、伊豆群島每秒25公尺、東北的太平洋一側陸地每秒20公尺。

預估瞬間最大陣風風速，關東外海每秒60公尺、關東陸地及東北的太平洋一側外海每秒45公尺、伊豆群島及東北的太平洋一側陸地每秒35公尺。

颱風帶來暖濕氣流，關東、伊豆群島、東北及東海地區局部地區降大雷雨。

部分地區出現短時間強降雨的線狀對流（日本稱線狀降水帶，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠）。到明天上午為止，關東地區、東北的福島縣、宮城縣可能出現線狀對流。

氣象廳表示，受颱風影響，可能出現暴風、浪高、土石災害、低窪地區浸水、河水高漲、河川氾濫等情形；關東地區可能出現潮水高漲情形，呼籲民眾提高警覺。

日本 颱風

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