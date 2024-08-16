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土耳其西北3省野火肆虐 地方當局執行預防性撤離

中央社／ 安卡拉16日綜合外電報導

土耳其農業及森林部長尤馬克勒（Ibrahim Yumakli）昨夜表示，消防人員正嘗試控制在土耳其西北部3個省分延燒的野火；他並對撲滅大火持樂觀的態度。

路透社報導，農業及森林部長尤馬克勒表示，打火行動已動用14架飛機、31架直升機以及265輛陸地車輛，並動員約1400名林業人員。

野火延燒範圍含括恰納卡萊省（Canakkale）埃傑阿巴特縣（Eceabat）、包魯省（Bolu）格努克縣（Goynuk）和馬尼沙省（Manisa）戈爾德縣（Gordes）。

目前尚不清楚起火的原因。

尤馬克勒說：「這3處的火勢都趨緩，我希望明天（16日）能帶給你們好消息，告訴大家這3處的野火都已撲滅。」

有鏡頭拍到前述3處的野火吞噬大片土地，森林和城市竄出濃濃黑煙。當地官員表示，野火沒有威脅到住宅區。

恰納卡萊省長托拉曼（Omer Toraman）表示，作為預防措施，該省3個村莊的部分社區居民已預防性撤離，住宅區並未受到野火威脅。

土耳其國營媒體引述包魯省長基里（Erkan Kilic）的話報導指出，截至目前為止，大火燒毀約100公頃的土地；為避免人員傷亡，包魯省內有3座村莊的居民已事先撤離。

馬尼沙省則於14日竄出野火，如今已經延燒3天。

土耳其

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