奧運霹靂舞特殊「袋鼠舞」成迷因 澳洲人連署要她道歉

澳洲霹靂舞選手岡恩（Rachael "Raygun" Gunn）在奧運舞台上的表現讓她意外爆紅，現在她不僅成為網路熱議話題、變成各國迷因，還引發澳洲民眾連署，認為她應該為自己的表現道歉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年巴黎奧運首次納入霹靂舞比賽，36歲的霹靂舞選手岡恩代表澳洲參加。她在舞蹈中加入袋鼠跳躍等原創性的舞蹈動作，但這樣的表現卻不被欣賞，反而成為全球茶餘飯後的話題。岡恩特殊的「袋鼠舞」不只被做成迷因，還吸引不少人拍短影音諷刺「我也能去比奧運」。

近期澳洲一個名為「厭惡貪腐的人」（Someone who hates corruption）的網友在Change.org上發起連署，要求針對這次選手的選拔過程進行徹底調查。連署書中提到，岡恩入選顯示選拔過程有嚴重問題，指控岡恩是利用不正當手段操控選拔，使得有實力的選手「G Clef」和「Holy Molly」不能參加比賽。

連署書使用強烈措辭，要求岡恩和澳洲代表團團長米爾斯（Anna Meares）公開向澳洲大眾道歉。連署要求全面調查選拔過程，審查岡恩是否進行商業行為，並向霹靂舞社群為這次不道德行為公開致歉。

這項連署在短短兩天內就獲得超過23000人簽名支持，雖然奧運已經結束，但岡恩的「袋鼠舞」引發的爭議，恐怕才正要開始。