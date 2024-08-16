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安比颱風襲日！羽田、成田機場上方空蕩蕩 平安抵台飛機「這項」奪全球第一

聯合新聞網／ 綜合報導
受安比颱風影響，羽田機場和成田機場已取消750多個航班。 路透
受安比颱風影響，羽田機場和成田機場已取消750多個航班。 路透

今年的第7號颱風安比往日本關東地區前進，今（16）日下午羽田機場成田機場大部分的航班因此取消，而根據航空追跡平台「Flightradar24」，這2大機場的上空於在下午幾乎沒有飛機，在少數起降的飛機中，阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空受到關注，追跡率達全球第一，而由東京飛往台北的長榮航空BR 183航班也不惶多讓，一度佔據追跡率第一名的位置。

日本氣象廳表示，安比颱風已達日本的「強烈颱風」標準，暴風圈已籠罩伊豆群島南部，而原本下午將在千葉縣的成田機場與東京都羽田機場起降的航班，逾750個被取消。羽田、成田機場班機起降數位列日本第一、二名，下午3點通常是這2大機場的尖峰時段，但是今日該時刻，從「Flightradar24」幾乎看不見任何飛機出現在2大機場上空，少數起降的飛機以阿提哈德航空班機一度最受關注，追蹤該航班的用戶數量達到全球第一。

有追蹤到此狀況的社群媒體用戶紛紛表示，「東京的天空，所有的飛機都消失了」、「難以置信這是日本盂蘭盆節假期的白天」、「新加坡飛機起飛後，羽田機場已經沒有飛機了」、「羽田和成田附近沒飛機超罕見」。

也有另一位日本網友在X上貼圖表示，航空追跡平台「Flightradar24」在日本時間下午1點左右，追跡數前9名航班，全部都與東京相關。由該網友發的圖片可見，當時的第一名是長榮航空的BR 183航班，由東京飛往台北，目前也已順利抵達台灣。

成田機場 日本 羽田機場

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