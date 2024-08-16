快訊

6旬翁尼泊爾旅遊開心發動態…回國後驚見天價帳單 兒傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／西洋棋選手不滿輸棋 竟在棋盤上塗水銀毒害對手

聯合新聞網／ 綜合報導
阿芭卡蘿娃在棋盤上塗抹汞來毒害對手。圖擷自太陽報
阿芭卡蘿娃在棋盤上塗抹汞來毒害對手。圖擷自太陽報

俄羅斯一名西洋棋女棋手在參加比賽時突然覺得身體不適，在送醫治療並經警方調查後，發現她竟是被對手阿芭卡蘿娃（Amina Abakarova）下毒，而使用的毒物正是俗稱水銀的「汞」。

據《太陽報》（The Sun）報導，40歲的阿芭卡蘿娃在參加一場地區賽事中敗給30歲的奧斯曼諾娃。阿芭卡蘿娃宣稱對方在打敗她後不斷批評她和她的家人，讓她懷恨在心，所以才會一時喪失理智做出這樣的行為。

阿芭卡蘿娃下毒的監視器畫面在社群媒體上流傳，她走進奧斯曼諾娃比賽的房間，不斷抬頭查看附近是否有人注意到她，接著便拿出深灰色的物質塗抹在桌上。

據了解，奧斯曼諾娃當晚比賽所使用的棋盤，正是阿芭卡蘿娃下毒的棋盤。比賽過程中，奧斯曼諾娃感到嚴重頭暈和噁心，但仍堅持完成比賽，甚至贏得獎項。賽後她立即前往醫院接受治療，而警方則在調閱監視器後，揭穿了阿芭卡蘿娃的罪行。

阿芭卡蘿娃坦承，她之所以下毒，是因對奧斯曼諾娃的「個人敵意」。目前，她已遭到警方拘留，被控蓄意傷害等罪名。如果罪名成立，阿芭卡蘿娃將面臨最高三年徒刑，還可能遭到終身禁賽及解聘。

下毒 俄羅斯

延伸閱讀

學生參觀法院打瞌睡 法官竟直接上銬「教她尊重」

女子產後嚴重出血 醫院誤診「僅脫水給餅乾」最終造成她身亡

影／正妹議員穿「讓美國再次偉大」泳裝拍片 挨批不得體該下台

網紅挑戰不睡覺直播撐到11天！粉絲嚇壞報警 救護車門外待命

相關新聞

安比颱風襲日！羽田、成田機場上方空蕩蕩 平安抵台飛機「這項」奪全球第一

今年的第7號颱風安比往日本關東地區前進，今（16）日下午羽田機場和成田機場大部分的航班因此取消，而根據航空追跡平台「Flightradar24」，這2大機場的上空於在下午幾乎沒有飛機，在少數起降的飛機中，阿拉伯聯合大公國的阿提哈德航空受到關注，追跡率達全球第一，而由東京飛往台北的長榮航空BR 183航班也不惶多讓，一度佔據追跡率第一名的位置。

女子產後嚴重出血 醫院誤診「僅脫水給餅乾」最終造成她身亡

英國一名5寶媽在醫院生產時遭醫護人員誤診，最終因大量出血身亡。當時這名女子多次表示自己身體不適，甚至一度講出：「我不想死」，但醫護人員卻沒有正視她的狀況，只給她一塊薑餅打發，疑似因此造成悲劇。

影／西洋棋選手不滿輸棋 竟在棋盤上塗水銀毒害對手

俄羅斯一名西洋棋女棋手在參加比賽時突然覺得身體不適，在送醫治療並經警方調查後，發現她竟是被對手阿芭卡蘿娃（Amina Abakarova）下毒，而使用的毒物正是俗稱水銀的「汞」。

奧運霹靂舞特殊「袋鼠舞」成迷因 澳洲人連署要她道歉

澳洲霹靂舞選手岡恩（Rachael "Raygun" Gunn）在奧運舞台上的表現讓她意外爆紅，現在她不僅成為網路熱議話題、變成各國迷因，還引發澳洲民眾連署，認為她應該為自己的表現道歉。

日本新宿伊勢丹百貨「簡體字公告」挨批歧視陸人 業者目前已撤除

日本東京新宿伊勢丹百貨地下一樓的樓梯間先前張貼簡體字公告，寫著「注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食」，由於沒有其他...

馬來西亞興建直通新加坡高鐵 重啟評估

馬來西亞會在未來幾個月內決定，是否要繼續推動興建連接吉隆坡和新加坡的高速鐵路，可能耗資高達數十億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。