影／西洋棋選手不滿輸棋 竟在棋盤上塗水銀毒害對手

俄羅斯一名西洋棋女棋手在參加比賽時突然覺得身體不適，在送醫治療並經警方調查後，發現她竟是被對手阿芭卡蘿娃（Amina Abakarova）下毒，而使用的毒物正是俗稱水銀的「汞」。

據《太陽報》（The Sun）報導，40歲的阿芭卡蘿娃在參加一場地區賽事中敗給30歲的奧斯曼諾娃。阿芭卡蘿娃宣稱對方在打敗她後不斷批評她和她的家人，讓她懷恨在心，所以才會一時喪失理智做出這樣的行為。

阿芭卡蘿娃下毒的監視器畫面在社群媒體上流傳，她走進奧斯曼諾娃比賽的房間，不斷抬頭查看附近是否有人注意到她，接著便拿出深灰色的物質塗抹在桌上。

據了解，奧斯曼諾娃當晚比賽所使用的棋盤，正是阿芭卡蘿娃下毒的棋盤。比賽過程中，奧斯曼諾娃感到嚴重頭暈和噁心，但仍堅持完成比賽，甚至贏得獎項。賽後她立即前往醫院接受治療，而警方則在調閱監視器後，揭穿了阿芭卡蘿娃的罪行。

阿芭卡蘿娃坦承，她之所以下毒，是因對奧斯曼諾娃的「個人敵意」。目前，她已遭到警方拘留，被控蓄意傷害等罪名。如果罪名成立，阿芭卡蘿娃將面臨最高三年徒刑，還可能遭到終身禁賽及解聘。