丹麥生技公司待歐盟批准 盼青少年可接種M痘疫苗

丹麥生技公司「巴伐利亞北歐」今天表示，已經向歐盟藥品監管機構提交數據，請求批准公司的M痘（Mpox，舊稱猴痘）和天花疫苗施打對象擴及12歲至17歲青少年。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）已於14日宣布新型M痘疫情為國際關注公共衛生緊急事件，兒童及青少年特別容易感染。

瑞典當局昨天證實國內出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外首例，顯示M痘已開始向非洲大陸以外的地區傳播。

巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic）執行長柴普林（Paul Chaplin）透過聲明表示：「正在非洲爆發的M痘疫情中，兒童及青少年受到特別嚴重的影響，凸顯擴大這個弱勢群體獲得疫苗和治療的重要性與急迫性。」

巴伐利亞北歐指出，通過歐盟藥品管理局（EMA）的審核之後，疫苗上市許可有望於今年第4季擴及青少年。

這間生技公司也在準備進行臨床試驗，以評估2歲至12歲兒童接種疫苗的安全性。

巴伐利亞北歐提到，這項試驗獲得流行病防範創新聯盟（CEPI）的部分資助，且預定今年稍晚在剛果民主共和國與烏干達展開。

當前M痘疫情自去年1月爆發以來，剛果民主共和國通報了2萬7000起病例，且有超過1100人喪命，其中大部分是孩童。