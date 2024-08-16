M痘疫情蔓延 巴基斯坦通報3病例患者從阿聯入境
巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省衛生部門今天表示，當地通報3起M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，患者是從阿拉伯聯合大公國（UAE）入境該國時檢測出病毒感染。
路透社報導，世界衛生組織（WHO）認定M痘病毒出現新型變種病毒後，已將近期爆發的疫情宣布為國際關注公共衛生緊急事件。
巴基斯坦之前也出現過M痘病例。目前不清楚這3名M痘患者檢測出哪一種變種病毒。
開柏普赫圖赫瓦省衛生部門（Khyber Pakhtunkhwa）首長沙爾曼汗（Salim Khan）表示，3名患者中已有2名人確定感染M痘病毒，第3名患者的檢測樣本已送到首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的國家衛生研究院進行確認。他強調，3名病患正在隔離中。
巴基斯坦衛生部發言人說，國內已檢測到1例疑似M痘本土病例。
全球衛生官員昨天證實，瑞典出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，而且與非洲爆發的疫情有關。這是世衛組織宣布M痘成為公衛緊急事件後，非洲地區以外首見的病例。
剛果民主共和國的M痘疫情擴散至周遭國家後，世衛組織於14日將非洲M痘疫情宣布為國際關注的公共衛生緊急事件，這是世衛發出的最高級別警示。
自2023年1月爆發M痘疫情以來，民主剛果已出現2萬7000例病例、超過1100人死亡，死者多數是兒童。
根據世衛組織的網站，這種由猴痘病毒引起的疾病，會導致患者身體出現令人疼痛的皮疹、淋巴結腫大以及發燒等症狀，甚至可能引發重症。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言