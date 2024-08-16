M痘疫情蔓延 巴基斯坦通報3病例患者從阿聯入境

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省衛生部門今天表示，當地通報3起M痘（mpox，舊稱猴痘）病例，患者是從阿拉伯聯合大公國（UAE）入境該國時檢測出病毒感染。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）認定M痘病毒出現新型變種病毒後，已將近期爆發的疫情宣布為國際關注公共衛生緊急事件。

巴基斯坦之前也出現過M痘病例。目前不清楚這3名M痘患者檢測出哪一種變種病毒。

開柏普赫圖赫瓦省衛生部門（Khyber Pakhtunkhwa）首長沙爾曼汗（Salim Khan）表示，3名患者中已有2名人確定感染M痘病毒，第3名患者的檢測樣本已送到首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的國家衛生研究院進行確認。他強調，3名病患正在隔離中。

巴基斯坦衛生部發言人說，國內已檢測到1例疑似M痘本土病例。

全球衛生官員昨天證實，瑞典出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，而且與非洲爆發的疫情有關。這是世衛組織宣布M痘成為公衛緊急事件後，非洲地區以外首見的病例。

剛果民主共和國的M痘疫情擴散至周遭國家後，世衛組織於14日將非洲M痘疫情宣布為國際關注的公共衛生緊急事件，這是世衛發出的最高級別警示。

自2023年1月爆發M痘疫情以來，民主剛果已出現2萬7000例病例、超過1100人死亡，死者多數是兒童。

根據世衛組織的網站，這種由猴痘病毒引起的疾病，會導致患者身體出現令人疼痛的皮疹、淋巴結腫大以及發燒等症狀，甚至可能引發重症。