開闢新可能性？科學家研究石墨烯 探索移除大氣二氧化碳潛力

阿拉伯聯合大公國「國家報」（The National）報導，阿布達比科學家近期的研究正在探索石墨烯這種碳材料，是否能徹底變革從大氣中移除二氧化碳的方法。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，由於全球遏止碳排放的努力尚未達成目標，因此在應對氣候變遷方面，從空氣中提取二氧化碳的科技變得越來越重要。

從石墨剝離出的石墨烯具有獨特性質，研究人員利用這些特性將它從電導體切換至絕緣體，為二氧化碳捕集和轉換開闢了新的可能性。

這項發現可使二氧化碳無需仰賴昂貴的催化劑，就能轉化成有用的產品。

這份研究發表於著名期刊「自然」（Nature），由阿聯首都阿布達比的哈里發大學（Khalifa University）、英國曼徹斯特大學（University ofManchester）以及比利時、巴西和英國等機構合作完成。

曼徹斯特大學的羅沙達－希達哥（Marcelo Lozada-Hidalgo）博士強調，運用石墨烯電學特性的潛力，可以讓相關產品的製程更具效率與永續性。

然而，他也指出，將這項技術擴展到實際應用仍然是重大挑戰。

石墨烯的潛力不僅限於移除二氧化碳，這種特殊材料的強度是鋼的200倍、重量是鋁的1/5，還具有極佳導電性。

2004年，曼徹斯特大學學者蓋姆（Andre Geim）和諾伏西羅夫（Konstantin Novoselov）發現石墨烯，這項材料隨後被應用在許多領域，包括癌症檢測與延長電池壽命。

哈里發大學和曼徹斯特大學於2022年正式建立合作關係，目標是探索石墨烯在濾水、能源儲存及建築等多項領域的應用。

研究人員將這次合作視為持續推動石墨烯等二維材料科學發展的重要契機，進行中的計畫預計會在二氧化碳移除等領域帶來更多突破。